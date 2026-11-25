En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Provincia presentó una campaña de concientización bajo las consignas “No estás sola”, “Metete”, “No seas cómplice” y “Llamá al 911”, con el objetivo de promover la denuncia de situaciones de violencia y convocar a la sociedad a involucrarse. Piden a la Justicia que “firme las resoluciones que permita que las mujeres vivamos más seguras”.

25N: Provincia lleva abordados en el año más de 3.700 casos de violencia contra las mujeres y promueve llamar al 911

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres , que se conmemora cada 25 de noviembre, el Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles los principales indicadores de la situación provincial y las acciones que lleva adelante para prevenir, atender y abordar la violencia de género, así como para garantizar la protección de las víctimas.

La conferencia en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno en Santa Fe estuvo encabezada por la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, junto a las secretarias de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani y la coordinadora del Observatorio de Información Publica, Cecilia Navarrete.

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Una campaña para involucrarnos todos

La Provincia impulsa una campaña de concientización bajo las consignas “No estás sola”, “Metete”, “No seas cómplice” y “Llamá al 911”, con el objetivo de promover la denuncia de situaciones de violencia y convocar a la sociedad a involucrarse frente a estos hechos. Entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre de 2026 alcanzó 17.741.971 impresiones en redes sociales y tuvieron 5.629.676 reproducciones. Además, registró 3.009 contenidos compartidos y 935 comentarios.

Coudannes dijo durante una conferencia de prensa que se desarrolló en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno en Santa Fe, que el objetivo es “transmitir que las mujeres no estamos solas sino que hay un Estado responsable que escucha y tiene una herramienta fundamental que es el 911”, asegurando que “denunciar la violencia hace que le pongamos fin” convocando a la familia, los amigos y los vecinos que “escuchan situaciones de violencia contra las mujeres, llamar al 911 porque hay una persona atrás de ese teléfono que está para dar una respuesta”.

Denuncias y dispositivos territoriales

La Guardia de Violencia de Género Provincial recibió 2.993 llamadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, con cobertura en los 19 departamentos de Santa Fe. Durante ese período, se contabilizaron 2.991 nuevos casos y 3.706 casos en curso, que continúan bajo tratamiento y abordaje. “El 911 para nosotros es fundamental, porque es la puerta de entrada para poder recibir situaciones que hasta el momento estaban invisibilizadas”, aseguró Travaini.

El peso en el agresor, el cuidado en la víctima

En cuanto a las herramientas tecnológicas para resguardar a las víctimas, actualmente hay 54 dispositivos duales activos en la provincia y otros 200 a disposición de la Justicia. Se trata de un sistema compuesto por dos dispositivos: uno lo lleva el agresor y el otro la víctima, como herramienta de protección y prevención. “Tenemos que cuidar a la víctima”, afirmó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que la primera medida que tomó el gobernador Pullaro fue “poner patrulleros y policías en la calle para que custodien la vida de una víctima que se sintiese en situación de amenaza o amedrentamiento contra su propia vida”.

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Orciani remarcó que el Gobierno Provincial adquiere y compra estos dispositivos pero la colocación “emana de una disposición judicial”, por lo que señaló “54 fueron los dispositivos emanados de una resolución judicial que hoy custodian la vida de mujeres santafesinas”, reconociendo que “estamos muy lejos de poder cumplir esta primera meta inicial que nos trazamos de los 200 dispositivos duales”, por lo cual invitó al Poder Judicial a “dejar de tornar ilusorios los derecho en las mujeres y firmar una resolución judicial que permita que cada vez más mujeres en la provincia podamos vivir seguras”.

Una ley con herramientas más sólidas

Por último, las funcionarias se refirieron al mensaje que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura Provincial y que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores, donde propone establecer un régimen integral para la prevención, detección temprana, protección, gestión y reducción del riesgo derivado de situaciones de violencia por razones de género.

“Necesitamos ese cambio de mirada en el Poder Judicial y creemos que esta ley nos va a acompañar para que eso ocurra”, argumentó.

Datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública

Por último, Navarrete informó que, de acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Pública, con corte al 20 de noviembre de 2026, en la provincia se registraron 35 casos de muertes violentas de mujeres, de los cuales 26 corresponden a femicidios y uno a transfemicidio. Además, sumó que 10 femicidas se suicidaron.

Los datos corresponden al trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).