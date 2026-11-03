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Colón, con un nuevo dolor de cabeza: investigan la venta de Facundo Farías

La transferencia de Facundo Farías a Inter Miami quedó alcanzada por un sumario penal cambiario del Banco Central.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 18:05hs
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Colón, con un nuevo dolor de cabeza: investigan la venta de Facundo Farías

La venta de Facundo Farías a Inter Miami, concretada en 2023, vuelve a representar un frente de preocupación para Colón. Esta vez, el foco no está puesto en las condiciones deportivas o económicas del pase, sino en el recorrido que tuvo el dinero de la transferencia y en el cumplimiento de las normas que regulaban el ingreso de divisas al país.

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Según la información que reveló LT10 (AM 1020), el Banco Central de la República Argentina dispuso la apertura de un sumario penal cambiario, identificado como expediente 8696, mediante la Resolución 318/2026, fechada el 15 de septiembre. La investigación estaría vinculada con una presunta omisión en la liquidación de los dólares correspondientes a la operación.

Qué investiga el Banco Central sobre la venta de Facundo Farías de Colón

El procedimiento se encuadra en la Ley 19.359, que establece sanciones para distintas infracciones al régimen cambiario. Entre ellas contempla las operaciones que no se realizan en las cantidades, monedas, plazos o condiciones exigidas por las normas vigentes.

En este caso, la cuestión central pasa por determinar si los fondos derivados de la transferencia de Farías fueron ingresados y liquidados de acuerdo con las disposiciones correspondientes. La apertura del sumario supone el inicio de una instancia de investigación, pero no implica por sí misma que exista una sanción firme ni que se hayan determinado responsabilidades.

El expediente también vuelve a poner bajo análisis la actuación de quienes tenían responsabilidades dirigenciales cuando se concretó la transferencia. La eventual participación de integrantes de aquella conducción deberá establecerse en el marco del procedimiento.

Una preocupación que excede el expediente

Para Colón, el asunto adquiere relevancia en un contexto en el que necesita ordenar sus compromisos económicos y resolver distintas obligaciones vinculadas con el mercado de pases internacional. El club ya tiene sobre la mesa cinco inhibiciones en FIFA por reclamos relacionados con derechos de formación, por montos que, según trascendió, no superarían los 40.000 dólares.

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Por eso, cualquier eventual consecuencia cambiaria podría sumar dificultades a una situación que la institución busca encaminar. Sin embargo, no corresponde afirmar que la apertura del sumario haya provocado automáticamente una restricción para comprar dólares: la normativa contempla determinadas medidas preventivas, pero su aplicación requiere una decisión específica.

La transferencia de Farías, que en su momento representó una operación importante para las finanzas sabaleras, vuelve así a instalar un interrogante institucional. La investigación deberá determinar qué ocurrió con las divisas y si existieron incumplimientos, en un capítulo que puede tener repercusiones más allá de aquella venta.

Colón Facundo Farías Inter Miami
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