Colón está cada vez más complicado con Lucas Viatri

Mientras las tratativas continúan, el jugador trabaja con el plantel pensando en la vuelta del fútbol. Se viene poniendo a punto tras sufrir un desgarro que le demandó hacer tareas diferenciadas por más de dos semanas. Esto no quita que esté en contacto con su representante, quien estaría encarando el tema con la institución.

LUCAS VIATRI.jpg Está cada vez más complicada para Colón la situación con Lucas Viatri por la deuda. José Busiemi / UNO Santa Fe

Colón siempre fue mejorando el plan de pago, buscando la posibilidad de una reducción del total, sabiendo que se está en pleno recorte presupuestario por la crisis que explotó con la pandemia del coronavirus. La merma de ingresos es considerable y varios jugadores del plantel entendieron la situación e hicieron un esfuerzo, pero Lucas Viatri no muestra predisposición a ceder. Es más, quiere cobrar todo. Es el único en esta situación, ya que con todos los otros ya se hicieron efectivos los pagos.

• LEER MÁS: Colón impulsa otro sorteo para los socios con cuota al día

No entran en esta sintonía el uruguayo Rafael García y el volante Agustín Doffo, con quienes también hay una deuda, pero no son tenidos en cuenta. El tema es que la reanudación de las actividades está cada vez más cerca y el escenario no muestra luz en el final del camino sino todavía oscuridad.

• LEER MÁS: Franco Quiroz se fue de Colón a General Díaz de Paraguay

Es más, si no hay acuerdo, Lucas Viatri podría intimar al club y, si al cabo de 48 horas, no está el pago, quedará libre y en condiciones de hacer un juicio laboral. No sería extraño si eso pasa. Colón va mejorando las propuestas, pero no alcanza. Viatri quiere todo y eso es lo que no permite progresos. Un tema que no pinta para terminar bien y por eso crece la incertidumbre.