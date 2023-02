"Colón está diferente al que fue en la pretemporada"

Colón sufrió su tercera derrota consecutiva en el Torneo de la Liga Profesional 2023, tras caer frente a Sarmiento de Junín, que pelea para no descender, por 2-0, en el estadio Brigadier López, lo que generó la bronca del hincha, que le pidió a los jugadores que le ganen a Unión, el domingo 19 de febrero, y cargaron contra el presidente José Vignatti.

Laureano Troncoso ingresó en Colón en la parte final ante Sarmiento, y dispuso de un cabezazo que terminó en las manos del arquero Meza. Luego del partido, el joven delantero fue uno de los pocos que dio la cara.

"Estamos todos muy tristes, hace tres partidos que no podemos ganar, pero son cosas del fútbol, hay que pensar en lo que viene, a veces toca ganar y otras perder", confió Laureano Troncoso tras la dura derrota de Colón ante Sarmiento, en el estadio Brigadier López.

Y cuando se le preguntó a Laureano Troncoso por cómo estaba el vestuario de Colón, afirmó: "Todos los muchachos estamos bastante mal, estamos diferentes a la pretemporada, pero con entrenamientos y trabajo vamos a salir adelante".

Sobre cómo está luego de la lesión, dijo: "Estoy bien, tratando de sumar minutos, y tratando de dar lo mejor para el equipo".

En el final, Laureano Troncoso disparó: "Fue un partido raro ya que ellos no tuvieron situaciones, tuvieron el penal y el gol de tiro libre, pero no tuvieron mucho más. No nos superaron en el juego".