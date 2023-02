"Todavía nos queda una bala que es muy importante para la gente de Colón"

Marcelo Saralegui dijo que no tiene pensado dar un paso al costado como DT de Colón, y que "queda una bala muy importante (en relación al Clásico)".

Luego del partido, en la sala de conferencia de prensa, Marcelo Saralegui analizó la derrota de Colón, y comenzó diciendo: "Estoy muy triste, fueron dos tiempos, pudimos revertir el arranque, no nos dejaron ni acomodar, estuvimos lentos, en el segundo tiempo fuimos otro equipo, nos está faltando el gol. En el segundo tiempo tuvimos siete u ocho, ellos el penal y el tiro libre".

"La única alegría del hincha es cuando el equipo gana, pero yo quiero ganar, más que el hincha. Estoy caliente con este resultado. "Me siento como se siente el hincha de Colón, dolido, es el fútbol, fueron tres partidos donde no sumamos puntos, voy a seguir, quiero ganar", agregó cuando se le preguntó por el reclamo de la gente tras la derrota de Colón ante Sarmiento.

Y luego, Marcelo Saralegui destacó sobre el mal arranque en la Liga Profesional: "El mensaje es que tenemos que encontrar el equipo, se nos tiene que abrir el arco, hay que ser perseverantes, entiendo a la gente. Lo que no se prepara es recibir un penal a los dos minutos, nos faltó juego, estuvimos muy lentos en la mitad de la cancha, no tuvimos cambio de ritmo, en el segundo mejoramos, tuvimos siete u ocho jugadas para marcar, pero la pelota no quiere entrar".

Saralegui.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero no se quedó allí, y Marcelo Saralegui apuntó: "Cuando las cosas se ponen más duras hay que ser más duro, los refuerzos se van acoplando, tenemos un gol en tres partidos, estamos en el debe. Pienso que tengo que irme ganador, quiero ganar. Yo quiero ganar, creo en el equipo, no tenemos que regalar 45 minutos, nos pasó lo mismo que contra Lanús. Regalamos el primer tiempo y en el segundo salimos a buscarlo, un tiro libre de ellos contra siete u ocho jugadas nuestras".

"Considero que hay que meter la mano, lo importante es cerrar el cero, y sumar confianza para llegar al arco, tuvimos las chances para marcar, hubiese sido una recompensa", reveló Marcelo Saralegui, sobre lo que tiene que mejorar Colón en la próxima fecha de la Liga Profesional.

Sobre los pelotazos que se repiten en el equipo, Marcelo Saralegui dijo: "En el primer tiempo no agarramos la pelota en la mitad de la cancha, fuimos muy previsibles, en el segundo tiempo se intentó por otra manera, llegamos por las bandas. Ellos tuvieron un penal desde el vestuario, muy infantil para un equipo de Primera División".

En tanto que también habló sobre los insultos a los jugadores, y sobre cómo incidieron en los futbolistas, afirmó: "Son jugadores de fútbol, estamos acostumbrados, si perdemos nos van a insultar, y si ganamos nos van a aplaudir, pero estuvimos muy lentos, no hicimos circular la pelota, tenemos que mejorar mucho ahí. En la pretemporada fuimos muchos más intensos, más dinámicos, tenemos que jugar fuerza grupalmente".

"El presidente debe estar caliente como yo o más caliente, como la gente. ¿Qué se le puede decir a la gente? Quiero ver al equipo ganar", reveló cuando se lo consultó sobre el estado de ánimo en Colón.

También a Marcelo Saralegui se le preguntó por la salida de Cristian Vega, y dijo: "Aparentemente tuvo un esguince, en cuanto al rendimiento lo hablo con ellos. A Vega lo vi mejor que Chicco en la semana, iba a hacer dupla con Perlaza que tuvo una lesión. Carlos Arrúa se está acoplando, se espera más de él, en el juego, de generar, que entre en asociación con Troncoso. En el segundo tiempo se mostró otra cosa".

Y sobre cómo será la semana previa al Clásico Santafesino, dijo: "Pesa mucho, duele muchísimo, hay una bala por jugar y es muy importante para la gente de Colón. No conseguimos lo que queríamos, pero esa bala es importantísima. Primero hay que descansar la mente, entiendo al hincha que esté molesto, pero a mí tampoco me gusta perder, a nada, hay que revertir el resultado, de la única manera es metiendo y jugando al fútbol".