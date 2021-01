"Colón está invadido de juicios, se puede ir al descenso"

LEER MÁS: San Juan: "La salida del Pulga de Colón ya está hablada"

Sobre la relación con José Vignatti, San Juan manifestó: "Me bloqueó el teléfono, porque le pedí que me pague lo que me debía. Colón necesita un cambio urgente desde lo dirigencial, para ganar confiabilidad y ser un club serio, que tenga un proyecto. Es un club que no tiene nada. Mira para hacer una sede en vez de profundizar los trabajos de inferiores, en tener buenos predios, buenas canchas. Es hasta cómico".

Y San Juan destacó: "Colón necesita un cambio desde lo dirigencial, que le cambie la cara, que le dé otra trascendencia, que uno tenga respeto y saber con quién sentarse a hablar. Hay que sacarse la careta y decir la verdad. Está invadido de juicios, en cualquier momento se va al descenso. Es difícil que salga adelante, está en un momento sumamente crítico".

José Vignatti 2.jpg Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez y Bruno Bianchi, fue lapidario con José Vignatti, presidente de Colón.

"El presidente no da la cara, de última que hable el jugador. Cuando uno no tiene que esconder no hay problema. Soy una persona clara, transparente y honesta, puedo hablar cara a cara con cualquiera. Pero si Colón no cambia la dirigencia, si no tiene un proyecto de trabajos serio que quiera a Colón, donde se aproveche a los jugadores y gente de la ciudad... El espejo tiene que ser Lanús, quien quiere ir a Colón tiene que hacer un tour y ver lo que es un club serio. Su slogan es 'El Club de barrio más grande del mundo'. Pero vas y ningún jugador se quieren ir, les pagan al día, no tiene juicio, los jugadores están contentos y felices, Lautaro Acosta tuvo un montón de ofertas y nunca se quiso ir. De Colón se quieren ir todos y no por Colón", agregó San Juan en otra parte de la charla.

Y cerró: "Con todos mis jugadores tengo afecto, defiendo a mis jugadores, quiero lo mejor para ellos. Que tengan el mejor contrato y que solo tengan que dedicarse a jugar al fútbol, hay que respaldar y hacer florecer lo bueno y lo malo sacarlo directamente. Quiero lo mejor Colón, sufrí y lloré por Colón. Hay que tomar las cosas por donde hay que tomarlas".