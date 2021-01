Eduardo Domínguez: "Colón se está reconstruyendo"

Luego de la derrota frente a Talleres, Eduardo Domínguez realizó la habitual conferencia de prensa, donde comenzó diciendo: "Puedo hablar de este partido en particular, no lo voy a hacer de los anteriores. Fue un partido atípico, no sabría cómo contestar por qué perdimos, ya que es muy rápido para hacer un análisis. Hay muchos factores para analizar para dar mejores argumentos, sí queríamos terminar con un triunfo, nos están convirtiendo de pelota parada que éramos fuertes en ese aspecto, eso me duele mucho".