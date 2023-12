Colón, expectante por el viaje de Vignatti a Buenos Aires

La que arranca será la última semana de José Vignatti como presidente de Colón, ya que no conformará ninguna de las seis listas que se presentarán en las elecciones del próximo domingo. Incluso, por lo que manifestó luego de la Asamblea General Ordinaria, su decisión es la de alejarse definitivamente de la vida política del club.

La semana pasada se generó una gran expectativa cuando se informó que estaba analizando participar de la lista oficialista que encabezará Gustavo Ingaramo, como consecuencia que pretendía tener revancha y que no quería que su última imagen como presidente de Colón sea con el descenso a la Primera Nacional.

Sin embargo, lo que nuevo se conoció es que Colón, patrocinado por el abogado experto en derecho deportivo Alejandro Reck, presentó una nota en AFA donde pidió que se anule el descenso, como consecuencia de varias irregularidades en el momento de aprobar la reducción en Asamblea.

Vignatti.jpg

Vignatti se instalará en Buenos Aires en las próximas horas para realizar su última y gran gestión como presidente de Colón. Por lo que se pudo averiguar, tiene prevista una reunión con Claudio Tapia, titular de la AFA, para hablar sobre el reclamo que se hizo en cuanto a la suspensión de su descenso.

Vale recordar que el escrito argumenta que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, se refiere a que en la misma Asamblea no estaban todos los representantes presentes, ya que Talleres estaba ausente, por ejemplo. Y que cuando se modificó el descenso, el reglamento no especifica qué sucede si el mismo equipo es el último por promedios y por tabla general.

Según se pudo conocer, Vignatti es muy optimista en que este reclamo pueda prosperar y que se pueda suspender el descenso, veredicto que incluso se conocería antes de las elecciones del próximo domingo. Sin embargo, las chances de que prospere, según se informa desde Buenos Aires, son ínfimas.