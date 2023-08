Fleming: "La plata está y el martes o miércoles se va a levantar la inhibición"

"Seguimos negociando por los refuerzos, pero no hay nada cerrado. No puedo decir más nada. Después, calculo que el martes o miércoles estaría levantada la inhibición. Siempre quisimos pagaren dólar oficial, pero no pudimos. Ahora el dinero lo tenemos y no tendríamos problemas. Así que el Flaco Conti quedaría habilitado", expuso.