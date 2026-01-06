Colón fue al hueso con la propuesta de renovación y blindará a Ignacio Lago

La dirigencia de Colón avanzó en tratativas y renovará el contrato de Ignacio Lago por varias temporadas. Esto vendrá con una mejora sustancial de salario

Colón decidió no especular y fue al hueso con la propuesta para asegurar la continuidad de Ignacio Lago , una de las piezas más valiosas del plantel. En las últimas horas, la dirigencia encaminó la renovación de contrato por varias temporadas, pensando en el presente y el futuro.

Las charlas tomaron velocidad incluso a la distancia. El presidente José Alonso encaró las conversaciones desde Punta del Este, donde se encuentra de vacaciones con su familia, y mantuvo contacto directo con Pablo Caro, representante del futbolista.

El diálogo fue fluido y permitió limar puntos sensibles que habían quedado pendientes de la gestión anterior. Desajustes que habían demorado una definición que tanto el club como el jugador deseaban resolver.

Lago tendrá una suba ostensible de su salario en Colón

Desde el lado de Ignacio Lago nunca hubo dudas. El extremo siempre manifestó su voluntad de continuar en Colón, entendiendo el lugar que ocupa dentro del proyecto. La dirigencia, al tanto del tema desde el primer momento, decidió acelerar para evitar que el tiempo jugara en contra.

Ignacio Lago.jpg Colón aceleró para renovar el contrato de Ignacio Lago.

El nuevo acuerdo llegará acompañado de una mejora salarial sustancial y a su condición de activo importante dentro del patrimonio. La renovación de Lago no es solo una cuestión contractual. Ezequiel Medrán lo considera una pieza central en su esquema, por lo que asegurar su continuidad era una prioridad. Estirar la negociación podía haber abierto un escenario más complejo, algo que el club optó por evitar.

Si bien aún restan los formalismos y la firma, el avance es considerado trascendental. Colón movió rápido tras tomar tema de estado, tomó una decisión fuerte y dejó un mensaje claro: los jugadores clave no se negocian, se blindan.