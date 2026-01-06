Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón inició otra semana de pretemporada con más caras nuevas y un ansioso Medrán

El plantel de Colón volvió este lunes a los trabajo de pretemporada con varias incorporaciones más y a la espera de otras novedades para el DT Ezequiel Medrán

6 de enero 2026 · 17:09hs
Colón inició otra semana de pretemporada con más caras nuevas y un ansioso Medrán

Colón retomó este lunes la pretemporada con un plantel cada vez más nutrido, en un creciente clima de expectativa que se respira. Con Ezequiel Medrán atento y exigente, el Sabalero suma incorporaciones mientras aguarda por nuevas definiciones en un mercado que lejos está de cerrarse.

El grupo que ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico incluye a Matías Budiño, Leandro Allende, Matías Godoy, Ignacio Antonio, Julián Marcioni y Pier Barrios, caras nuevas que se integraron a la dinámica de entrenamientos y a absorber la idea del entrenador.

También está presente el volante Matías Muñoz, aunque lo hace de manera diferenciada, a la espera de resolver detalles administrativos antes de su presentación.

Más nombres en camino para Colón

La lista de caras nuevas seguirá creciendo en las próximas horas. Para este miércoles está prevista la incorporación del lateral derecho Emanuel Beltrán, el atacante Lucas Cano y el volante Federico Lértora. Además, el goleador Alan Bonansea tiene su llegada cerrada de palabra.

Un mercado que todavía no se detiene en Colón

Con estas incorporaciones, Colón alcanzaría los 11 refuerzos, aunque aún restan piezas por sumar para completar el plantel. Medrán sigue insistiendo en ajustar cada línea y tener, de mínima, dos jugadores por línea.

Medr&aacute;n quiere armar un intenso Col&oacute;n para la temporada 2026.

Medrán quiere armar un intenso Colón para la temporada 2026.

Más allá de los nombres, el eje de la pretemporada es claro. El cuerpo técnico apunta a corregir una de las grandes falencias del último torneo: el aspecto físico. La búsqueda es construir un equipo más intenso, con menor índice de lesiones y capaz de sostener la competencia a lo largo de toda la temporada. Colón avanza, suma nombres y trabaja sin pausa. La pretemporada recién empieza, pero el Sabalero ya empieza a mostrar señales de cambio.

