La actuación de Colón ante Argentinos por la Copa Sudamericana dejó muchas dudas. No solo desde el resultado quedó en el debe por perder como local 1-0, sino que el rendimiento no distó mucho del que tuvo en el semestre pasado, que lo llevó a ser uno de los equipos con menos puntos. Quizás lo único rescatable fue acceder a las siguientes instancias del certamen internacional y la Copa Argentina.

Si bien es cierto que el plantel ya cuenta con tres caras nuevas, la realidad es que todavía no lograron ensamblarse y, si a eso se le agrega que el resto tampoco acompaña, el panorama luce por lo menos complejo sabiendo que la revancha ante el Bicho será dentro de una semana y que en el horizonte asoma la nueva temporada de la Superliga.

En conferencia de prensa el entrenador Pablo Lavallén trató de sacar cosas positivas, pero puertas adentro sabe –es lo que esperan los hinchas, desde ya– que hay que mejorar mucho para levantar aunque sea un poco. No solo en defensa sino también en ataque, donde sigue sin ser efectivo. Una formación calcada a la de un par de meses atrás: que al primer golpe le cuesta levantarse ante rivales del mismo país.

Por eso el primer diagnóstico es que necesita varias incorporaciones más y por eso la dirigencia y el director deportivo, Francisco Ferraro, intensifican movimientos y charlas. El mercado no está para nada fácil y por eso se trata de agudizar el ingenio y dar pasos firmes. Lo del arquero Lucas Acosta estaría muy avanzado y en cualquier momento podría haber novedades al respecto. Pero al parecer no sería el único que podría llegar desde Córdoba.

Lucas Acosta

Medios de dicha provincia dan por hecha la salida del volante Federico Lértora al Sabalero. Un jugador que el técnico conoce bien y que hace rato lo había pedido, pero en el medio hubo más interesados dificultando todo. Newell's fue el que más insistió elevando cuatro propuestas, pero ninguna satisfizo a Belgrano, dueño de su ficha.

Unión era otro de los que hizo sondeos, pero su alta cotización prefirió mirar hacia otro lado. Fue ahí donde el presidente José Vignatti elevó una propuesta que habría alcanzado las expectativas piratas. Por ahora se desconocen los términos. La única pista era que el Celeste solo lo iba a dejar por una venta.

De todas maneras hay que ser precavidos en este sentido, porque cualquier cosa puede pasar. Lértora, de 29 años (5 de julio de 1990), es un volante central de despliegue y estuvo en casi todos los partidos del último campeonato. Si todo marcha como ahora, vendría a sumar a un lugar del campo en el que Colón tiene variantes. Habrá que ver en ese sentido si alguno se aleja.

Oficialmente no hay nada, por lo que será fundamental estar atentos a las novedades que serían inminentes por el sí o el no. Más que nada, porque Newell's no se resigna.