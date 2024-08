Colón ganó una final y para el Sabalero el sueño está más intacto que nunca

Y lo consiguió en el final del partido, fruto del empuje y la actitud para no claudicar. No jugó bien, pero eso poco importa, Colón tenía que ganar como sea y así fue.

Colón ganó una final y es un volver a empezar

Se impuso por 1-0 y mantiene el sueño de ganar su zona, ya que le acortó la ventaja a Gimnasia de Mendoza, demostrando que mejorando el aspecto anímico, es por lejos el claro candidato.

Colón le terminó tirando toda el potencial a su rival. Lo fue desgastando y con los cambios lo definió. Y es que sin dudas, el Sabalero cuenta con el mejor plantel de la Primera Nacional.

Que no lo venga demostrando no significa que no sea así. Y las variantes así lo marcan, el Sabalero terminó jugando con dos tanques como Rossi y Toledo y tuvo su premio, más allá de contar con una dosis de fortuna en la definición.

Para Colón empieza otro campeonato, quedan 10 fechas y la ilusión está más viva que nunca. Se debía ganar un partido como lo hizo y ante un rival calificado. Y eso pensando en lo que viene será sin dudas determinante para un futuro esperanzador.

El primer tiempo entre Colón y Gimnasia de Mendoza casi que no se jugó. Y es que ambos equipos se dedicaron a luchar, meter y correr. Se neutralizaron, pero de mitad de cancha hacia adelante, no generaron nada.

La aproximación más clara para el elenco visitante fue un anticipo de cabeza de Luis Silba que se fue al lado del caño derecho. Y la de Colón un remate a la carrera de Federico Jourdan que se fue desviado.

Fueron 45' muy tácticos, con mucho despliegue físico y tanto Colón como Gimnasia se mostraron muy disciplinados para cortar los circuitos de juego del rival.

A Colón le costó mucho generar juego, dado que abundaron las imprecisiones. En ese contexto de partido, el equipo mendocino hacía su negocio, dado que el partido se jugaba en mitad de cancha.

Por lo cual el 0-0 con el que terminó la primera etapa fue la síntesis de lo que se mostró en el campo de juego. Ninguno de los dos equipos hizo el mínimo mérito como para ir ganando el partido.

Para el inicio del segundo tiempo, Rodolfo De Paoli movió el banco y mandó a la cancha a Javier Toledo y el que dejó el campo de juego fue Federico Jourdan.

El entrenador rojinegro modificó el esquema. Y en consecuencia pasó a jugar con un 4-4-2 bien definido y con Javier Toledo y José Neris para imponer condiciones en el juego aéreo.

Eso le permitió al Sabalero empujar contra el arco rival y en ese primer cuarto de hora, el equipo local se mostraba más decidido a ganar el partido. Y una muestra de ello es que el DT decidió que ingrese Braian Guille en lugar de Nicolás Delgadillo.

Otro cambio ofensivo para intentar inquietar en ataque y poder ganar el partido. Y lo hizo a puro empuje y ganas. Porque el gol llegó por una guapeada de Javier Toledo y la definición de Genaro Rossi a los 42' de la segunda etapa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1825344925921145058&partner=&hide_thread=false ¡GOL AGÓNICO DE COLÓN EN EL FINAL!#NacionalEnTyCSports Genaro Rossi anotó el 1 a 0 del Sabalero ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en un cierre para el infarto. pic.twitter.com/fdVjhMuTuL — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2024

El remate del delantero rebotó en un defensor y terminó descolocando al arquero Matías Tagliamonte quien pese al esfuerzo no logró detener la carambola, desatando el festejo de todo el estadio.

Era un partido para terminar en empate, pero Colón lo peleó, lo fue a buscar y tuvo su premio. Gimnasia de Mendoza fue cauteloso, porque en algún pasaje del partido lo pudo ganar, pero no se animó.

Y Colón empujado por su gente y por la necesidad de cortar la racha, tuvo su premio ganando una verdadera final. Sin dudas que se trata de un volver a empezar y el sueño del Ascenso está más intacto que nunca.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Sebastián Prediger, 7-Nicolás Talpone, 11-Nicolás Delgadillo; 10-Braian Farioli; 9-José Neris. DT: Rodolfo De Paoli.

Gimnasia de Mendoza: 1-Matías Tagliamonte; 4-Facundo Nadalín, 2-Diego Mondino, 6-Maximiliano Padilla, 3-Matías Recalde; 8-Nicolás Romano, 5-Ignacio Antonio, 11-Fermín Antonini, 10-Leandro Ciccolini, 7-Nazareno Solís y 9-Luis Silba. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: ST 42' Genaro Rossi (C).

Cambios: ST 0' Javier Toledo x Jourdan (C), 13' Braian Guille x Delgadillo (C), 19' Jeremías Puch x Romano (G), Gabriel Espósito x Ciccolini (G), 19' Oscar Garrido x Farioli (C), 25' Alan Forneris x Prediger (C), Genaro Rossi x Neris (C), 32' Aaron Spetale x Silba (G), 43' Nicolás Rinaldi x Antonini (G).

Amonestados: Goltz y Talpone (C), Antonini, Solís y Nadalín (G).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier López.