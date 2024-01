Colón, Garcés y el Alavés, una novela con final abierto

Colón debe aceptar o no la propuesta del Alavés. El jugador no jugará más en el Sabalero y sueña con emigrar a España

Facundo Garcés se plantó y si bien entrena con el plantel de Colón no es tenido en cuenta por Iván Delfino , dado que el defensor manifestó su deseo irrenunciable de abandonar la institución . Por ese motivo, el entrenador no lo incluyó en los partidos amistosos.

Sucede que el tiempo corre y el acuerdo no llega. En su momento, la dirigencia sabalera rechazó una oferta del Alavés de España y luego de la misma no hubo más conversaciones. Sucede que la propuesta no convencía a Colón y por eso pese al pedido insistente del defensor, las negociaciones no prosperaron.