Colón gestiona para albergar otra vez hinchas visitantes

Colón sumó su primer punto este domingo con el empate ante Huracán en el Brigadier López. No se dio la frase de «técnico que debuta, gana», pero la llegada de Néstor Gorosito renovó las expectativas y el crédito de la gente y también del plantel. Por eso, la igualdad tuvo aspectos para destacar, amén de que se sigue sin ganar en la temporada .

Al menos, se cortó la racha de cuatro derrotas en fila de local, que era una cuenta pendiente. Por eso, hubo un aluvión de socios en los últimos días , abriéndole crédito a Pipo, que aceptó este desafío pese a que no cuenta con la chance de sumarle incorporaciones al estar cerrado el libro de pases.

Por lo pronto, la gente sigue respondiendo, quedando en claro la banca de siempre en los momentos más complicados. Será cuestión de ver si este puede ser el punto de partido para la levantada.

En este sentido y, mirando a futuro, la dirigencia estaría haciendo gestiones ante la AFA y el Ministerio de Seguridad para volver a albergar partidos en Santa Fe con hinchas visitantes. El próximo en venir es Newell's, que ya se sabe, tiene un amplio poder de movilización.

Estadio Brigadier López.jpg Colón gestiona para volver a tener hinchas visitantes en el Brigadier López. @santafeendrone

La idea sería utilizar la cabecera alta sur para ubicar a los que venga de otros equipos. Son cerca de 3.000 lugares. No es una tratativa fácil, ya que es algo que no tiene habilitación en Argentina. Hay excepciones con clubes que apelan a la venta de "neutrales", pero no sería lo mismo. Quizás que esté fuera de la órbita de la Capital Federal pueda ser un punto a favor, pero también podría sentar precedente para las otras insituciones.

El tema ya está instalado y se esperan novedades en los próximos días.