Colón ya tiene día y hora para el duelo clave por la permanencia ante Talleres (RE)

Se conoció cuándo Colón visitará a Talleres (RE) por la fecha 31 del grupo B de la Primera Nacional. Rival directo en la lucha por la permanencia

27 de agosto 2025 · 15:15hs
José Busiemi / UNO Santa Fe

Colón ya conoce el día y la hora para afrontar un compromiso crucial en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. Por la fecha 31 del Grupo B, visitará a Talleres de Remedios de Escalada, un rival directo en la pelea por la permanencia, el sábado 13 de septiembre, a las 15.30.

El encuentro se jugará en el estadio Pablo Comelli, donde el Sabalero tendrá un mano a mano directo ante un equipo que, si bien está lejos, está metido entre los últimos. Increíble que tenga esta connotación cuando al comienzo de año las aspiraciones eran otras.

Colón, con otra final impensada por delante

Si bien aún resta confirmación oficial sobre si el partido será televisado, se espera que tenga cobertura dada la trascendencia que adquiere en esta recta final del campeonato. Es factible que ya en ese momento esté todo decretado.

Colón ya sabe cuándo visitará a Talleres (RE).

Talleres y Colón comparten un presente similar, ambos urgidos de resultados y conscientes de que cada punto puede ser determinante para el cierre del torneo.

Antes de ese encuentro, Colón tiene el compromiso inmediato de este lunes frente a Defensores de Belgrano, por la fecha 29, y luego será local por la jornada 30 ante Estudiantes de Río Cuarto, antes de viajar al sur del conurbano bonaerense para otro capítulo clave en la pelea por la permanencia.

