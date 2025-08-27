Medrán juega al misterio por ahora en Colón para visitar a Defensores de Belgrano

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, por no dio pistas de la formación para visitar a Defensores de Belgrano por la fecha 29. ¿Qué delanteros habrá de suplentes?

Colón sigue trabajando con perfil bajo de cara al compromiso del próximo lunes ante Defensores de Belgrano por la fecha 29 del Grupo B de la Primera Nacional y, como ya asoma como una fija, Ezequiel Medrán elige mantener el hermetismo y no confirma la formación.

Una de las certezas es la ausencia de Emmanuel Gigliotti, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Luis Rodríguez se pone a tono y pelea un lugar con José Barreto, que parecería estar un escalón por delante por el estilo de juego que propone el DT, de presionar alto y desplegar.

Por otro lado, Zahir Yunis está en condiciones de regresar, siendo una de las dudas. Todo pasará por saberse si volverá a la titularidad o si se mantendrá el doble cinco conformado por Nicolás Talpone y Oscar Garrido.

Zahir Yunis La vuelta de Yunis, una de las dudas en Colón.

Ignacio Lago, por su parte, arrastra una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda, pero seguiría jugando con un vendaje especial. Es probable que a partir de este jueves se puedan y teniendo mayores detalles del plan de Medrán para jugar ante el Dragón.

¿Qué otros puntas están disponibles en Colón ante la baja de Gigliotti?

Además, con la baja del Puma, queda abierto otro interrogante: ¿quiénes ocuparán un lugar entre los relevos ofensivos? Matías Córdoba e Iván Ojeda aparecen como las opciones que maneja el cuerpo técnico para completar el banco de suplentes.

La incógnita se mantendrá, al menos, hasta la previa del partido. Medrán se guarda las cartas y juega al misterio, buscando sorprender a un Defensores de Belgrano que será un duro escollo en el Bajo Núñez.