Colón impuso su jerarquía y sumó tres puntos claves ante Godoy Cruz

Colón, que llegaba de perder el Clásico Santafesino y de quedar eliminado en la Copa Argentina a manos de Estudiantes de Buenos Aires, derrotó por 2-1 a Godoy Cruz, en el Brigadier López, en el cotejo con el cual se cierró la 10ª fecha de la Superliga. Fernando Zuqui (PT 23') y Wilson Morelo (PT 36'), tras una gran jugada de Luis Rodríguez (se fue con un fuerte dolor en uno de sus tobillos), convirtieron los goles del Sabalero; descontó Leandro Vella (ST 39').

El Sabalero cumplió con lo que a priori era lo lógico, ganarle al peor equipo de la Superliga aunque lo hizo con sufrimiento y dejando una pálida imagen, como si el partido del 9 de noviembre (la final de la Copa Sudamericana) inevitablemente lo desenfocara.

Embed

Colón jugó un mal primer tiempo y el resultado parcial se explicó desde la fortuna en algunas jugadas a la categoría de sus delanteros. En el trámite de juego incluso fue Godoy Cruz el que manejó mejor el balón, intentando generar sociedades en ataque en base a mucha movilidad pero al mismo tiempo sin precisión dentro del área.

El Sabalero se mostró inconexo, sin precisión con la pelota en los pies pero tuvo eficacia ya que dispuso de tres chances de gol y marcó dos. La primera fue una gran jugada de Marcelo Estigarribia por izquierda, tras una salida apresurada de Mehring y el centro del paraguayo que encontró la cabeza de Zuqui, quien no pudo aprovechar y su cabezazo se fue desviado.

Un minuto después respondió el Tomba con un remate de Brunetta, casi debajo del arco pero el balón se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el Rojinegro iba a contar con una dosis de suerte para abrir el marcador a los 23 minutos, con un remate desde afuera del área de Zuqui que se desvió en Cardona y descoloco a Mehring para establecer el 1-0.

Embed #TNTSports | ¡Se cumplió la Ley del Ex! La pelota le quedó boyando a Zuqui, que aprovechó el desvío para poner el 1 a 0 sobre el Tomba.#Colón #GodoyCruz pic.twitter.com/zoIkSGinHw — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 22, 2019

El Tomba siguió buscando y Colón apostó a una contra. Sin embargo el segundo tanto llegaría de un error del volante Henríquez, quien perdió la pelota en la salida y luego el Pulga edificó una notable jugada dentro del área para asistir a Wilson Morelo, quien sin oposición puso el 2-0.

Embed #TNTSports | ¡Qué apilada! El Pulga Rodríguez hizo la personal y luego dejó solo a Wilson Morelo de cara al segundo sobre el Tomba.#Colón #GodoyCruz pic.twitter.com/rtRqYFANRe — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 22, 2019

Era un resultado muy difícil de explicar por lo mostrado hasta allí. Pero el Tomba tendría recompensa a los 39' con un giro dentro del área de Kevin Gutiérrez, que encontró una notable respuesta de Burián pero el rebote le quedó a Leandro Vella, quien aprovechó para decretar el 2-1.

Embed #TNTSports | ¡Recortó distancia el Tomba! Kevin Gutiérrez no pudo con Leandro Burián, pero la pelota le quedó servida a Vella para meter el descuento de Godoy Cruz.#Colón #GodoyCruz pic.twitter.com/hIApbtOpWt — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 22, 2019

Y lo pudo empatar en el final con un centro atrás el disparo de Brunetta y la atajada de Burián. Lo más lógico era un empate pero Colón hizo pesar la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro, y además tuvo la diosa fortuna de su lado.

En el segundo tiempo comenzó dominando el Tomba ante un Colón que estaba muy atrás sin poder salir, por eso Lavallén decidió el ingreso de Esparza que le dio salida y movilidad como para atacar por izquierda.

Esa variante le permitió a Colón adelantarse y merodear el arco de Mehring, con un remate de Rodríguez que despejó un defensor y un tiro libre del Pulga que controló Mehring.

Parecía que Colon lo podía definir pero una vez más se retrasó y en últimos minutos fue el Tomba el que lo acorraló, ensanchando la cancha y jugando por las bandas. Le faltó la puntada final ante un Colón que mostró dudas en defensa y que tuvo a Burián en una buena noche para contener un cabezazo dentro del área que era el empate del Tomba.

Colón ganó y no hay mucho más para rescatar que los tres puntos que le dan aire en los promedios y para desde las estadísticas cosechar el cuarto triunfo seguido como local. Pero está claro que debe mejorar y mucho en cuanto a lo futbolístico, quizás sea lógico que haya ciertas desconcentraciones, producto de lo que tiene por delante pero sería bueno en estos días que faltan continuar desarrollando una idea de juego para llegar a la final en Paraguay con una imagen y consistencia de equipo más sólida.

Este partido Colón lo ganó por el peso especifico de sus individualidades ya que no contó con un respaldo colectivo ante Godoy Cruz; le alcanzó, pero difícilmente lo logre ante rivales de una jerarquía distinta.

Síntesis

Colón (2): 1-Leonardo Burián; 13-Alex Vigo, 24-Guillermo Ortiz, 6-Emanuel Olivera, 31-Gonzalo Escobar; 8-Fernando Zuqui, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 28-Marcelo Estigarribia; 10-Luis Rodríguez y 19-Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Godoy Cruz (1): 12-Andrés Mehring; 22-Nahuel Arena, 20-Néstor Breitenbruch, 6-Tomás Cardona y 4-Agustín Aleo; 11-Leandro Vella, 19-Fabián Henríquez, 5-Kevin Gutiérrez y 10-Valentín Burgoa; 29-Tomás Badaloni y 26-Juan Brunetta. DT: Daniel Oldrá.

Goles: PT 23' Fernando Zuqui (C); 36' Wilson Morelo (C) y 39' Leandro Vella (GC).

Cambios: ST 0' Juan Andrada x Henríquez (GC); 8' Gabriel Esparza x Aliendro (C); 23' Miguel Merentiel x Burgoa (GC); 26' Nicolás Leguizamón x Morelo (C); 38' Marcelo Freites x Vella (GC) y 47' Matías Fritzler x Rodríguez (C).

Amonestados: Lértora y Esparza (C); Henríquez (GC).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Lucas Comesaña.

Estadio: Brigadier López.