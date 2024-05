Colón inicia la semana pensando en Atlético de Rafaela con una buena noticia

En este caso, un lapso corto de preparación para intentar encontrar la rápida recuperación y, de paso, defender la condición de líder, que ahora quedó en jaque, porque está ahora a uno el Candombero. Ya se nota el bajón de rendimiento y el DT Iván Delfino lo ve también, por lo que se ocupa en que no se haga más pronunciado. Ya ante Chaco For Ever no se anduvo bien y lo terminó ganando sobre la hora y con más empuje que ideas. Está claro que saca un plus en casa y la meta es ratificarlo.

Delfino espera por algunos jugadores claves en Colón

Axel Rodríguez ya está bien, pero el técnico prefirió que se ponga a pleno para lo que viene y ya es uno más a la par. Además, Julián Navas arrastra un golpe y se le hará un seguimiento, pero como ya se sabe, es la alternativa de Ezequiel Herrera en la banda derecha.

Axel Rodríguez.jpg Colón recupera a Axel Rodríguez para recibir a Atlético de Rafaela. UNO Santa Fe

Después, todos están en condiciones de ser utilizados, por lo que pasará por ver qué definirá Delfino. Más que nada si repite la formación o mete mano. No andará guardando por más que luego estará el cruce de los 16avos de final de la Copa Argentina ante Talleres, porque la prioridad es la Primera Nacional.

Colón trabajará siempre por la mañana, a excepción del jueves, que lo haría por la tarde para luego quedar concentrado a la espera del compromiso ante la Crema.