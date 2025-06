Colón irá por el despegue en un partido clave ante Temperley

LEER MÁS: Colón confirmó los viajeros con una ausencia importante

En esa búsqueda de reacción, Yllana apostará a varias caras nuevas. Esta semana ya tuvo a disposición a los refuerzos Gonzalo Soto (zaguero zurdo con pasado en Barracas Central) y Facundo Castro (delantero con último paso por Instituto), quienes fueron incluidos en la lista de concentrados y serían titulares.

La gran incógnita pasaba por la habilitación del mediocampista Cristian García, pero finalmente la transferencia no llegó a tiempo y el jugador no viajó. Su lugar será ocupado por el juvenil Zahir Yunis, ante la lesión de Nicolás Talpone. Además, habrá varias modificaciones tácticas y obligadas: Bettini reemplaza a Garrido en el lateral derecho; Ortiz vuelve al once por el suspendido Thaller; Soto debuta por Negro en la zaga; y Taborda ingresará por Jourdan en la mitad de la cancha. Arriba, Castro irá desde el arranque y resta definir si su acompañante será Christian Bernardi o Genaro Rossi.

Del otro lado, el presente de Temperley es muy distinto. El equipo que conduce Rubén “Yagui” Forestello llega invicto y en zona de clasificación. Con una estructura sólida, el Gasolero cerró la primera parte del torneo con un valioso empate como visitante ante Estudiantes en Caseros. El DT no tiene motivos para tocar el equipo y repetiría el mismo once inicial.

Posibles formaciones de Temperley y Colón

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Bruno Duarte, Agustín Lamosa, Valentín Aguiñagalde; Nahuel Génez, Adrián Arregui, Fernando Brandán, Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Luis López. DT: Rubén Forestello.

Colón: Marcos Díaz; Gonzalo Bettini, Guillermo Ortiz, Gonzalo Soto, Facundo Castet; Facundo Taborda, Alan Forneris, Zahir Yunis, Ignacio Lago; Facundo Castro y Genaro Rossi o Christian Bernardi. DT: Andrés Yllana.

Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Juan Pafundi.

Hora de inicio: 16.40.