Colón jugó como si faltaran 10 fechas para el final del torneo

Colón sumó un punto que en otras circunstancias hubiera sido muy valioso ante Chaco For Ever, pero que a falta de tres fechas lo dejó muy relegado.

Colón sabía que no tenía margen de error en su objetivo por quedarse con el primer puesto de la Zona B de la Primera Nacional en su visita a Chaco For Ever. De esta manera, el empate lo dejó muy relegado, y estará pendiente al final de la fecha para saber para qué le alcanzó.