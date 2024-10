Los hinchas de Colón estallaron en las redes por la floja actuación ante Chaco For Ever

Los hinchas de Colón volcaron su malestar en las redes sociales luego de la actuación sin ambición en el empate ante Chaco For Ever en Resistencia

Prensa Chaco For Ever

Sorprendió a muchos hinchas el conformismo de Colón en el empate en Resistencia contra Chaco For Ever. Sobre todo, por las diferencias de plantel y por lo entonado que estaba el equipo luego de ganar dos partidos en fila. A eso se suma que el rival no está entre los encumbrados.