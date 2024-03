Colón jugó muy mal y dejó su invicto ante Gimnasia de Mendoza

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1774136912158011523&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE @GimnasiaMendoza! En el arranque del partido, Romano anticipó a todos y, de cabeza, puso el 1-0 del Lobo.

No había pasado absolutamente nada y el Lobo mendocino había pegado primero. Lo que siguió fue un Colón confudido al que le costaba hacerse de la pelota y jugar por abajo. Incluso el elenco local estuvo cerca de anotar el segundo con una incursión ofensiva del zaguero Maximiliano Padilla quien llegó al área rival y remató por encima del travesaño ante la salida de Manuel Vicentini.

A Colón le costaba el partido, porque Gimnasia presionaba y redobleba esfuerzos a la hora de meter y marcar. Le hacía incómodo el trámite de juego y está claro que en ese contexto, el equipo local sacaba ventaja. El primer aviso del Sabalero fue a los 19' con un remate de media distancia de Alexis Sabella que controló sin problemas Luis Ojeda.

Antes Gimnasia volvió desbordar por derecha y Aaron Spetale no llegó a conectar un centro y el balón fue a parar a las manos de Vicentini. Si bien el partido era parejo, se jugaba mucho más cómo pretendía Gimnasia. En un encuentro deslúcido, el Lobo con la ventaja inicial se sentía más cómodo.

Incluso al Lobo le faltaba jerarquía para resolver mejor en los metros finales, dado que Colón otorgaba ventajas de mitad de cancha hacia atrás. Pero no se traducían en situaciones claras, precisamente porque algunos jugadores del equipo local se apresuraban a la hora de tomar decisiones.

Con el correr de los minutos, Colón comenzó a manejar un poco más la pelota, intentando jugar por abajo. Y a los 30' llegó la chance más clara para el Rojinegro. La robó Ignacio Lago, Alexis Sabella le metió una asistencia bárbara a Tomás Sandoval quien a la carrera y de zurda remató desviado.

Ya el partido había cambiado, dado que el Sabalero ajustó marcas, comenzó a imponerse en los duelos individuales, producto del desgaste que había hecho Gimnasia en la primera media hora. Y es que con espacios, Colón comenzó a marcar diferencias, debido a la movilidad de sus mediocampistas.

Gimnasia que hacía rato no se acercaba al área sabalera, tuvo una aproximación a los 40' con un intento del lateral izquierdo Matías Recalde quien remató y el balón rebotó en Hernán Lópes. En esos minutos finales, el partido se fue apagando, producto del desgaste realizado por los dos equipos.

Colón pese a una leve mejoría después de los 25', no jugó bien en la primera etapa y la victoria parcial del elenco mendocino resultó merecida, producto del arranque del encuentro. Al Sabalero le faltó juego asociado y las imprecisiones lo terminaron confundiendo, al punto tal de no imponer condiciones, como lo hace habitualmente.

En el segundo tiempo Colón salió decidido a empatar el partido y a los 2' tuvo una chance clarísima pero falló Sandoval. Y es que el delantero rojinegro fue habilitado por un jugador local, quedó de cara al arco, pero su remate no tuvo precisión y terminó atajando Ojeda. Para comenzar el complemento, Iván Delfino mandó a la cancha Braian Guille y el que salió fue Federico Jourdan.

A los 3' respondió Gimnasia con un cabezazo de Franco Meritello que se fue al lado del caño izquierdo de Vicentini. Cada vez que el Lobo jugaba por arriba complicaba a Colón. Aún así, era muy marcada la mejoría del Sabalero en el complemento, en relación a lo hecho en la primera etapa.

Lo pudo empatar Colón en una pelota quieta. A los 13' desde la izquierda Alexis Sabella ejecutó un tiro de esquina que terminó en la cabeza de Paolo Goltz y la muy buena respuesta de Ojeda quien se volcó hacia su izquierda y con ambas manos, terminó enviando el balón al córner.

Colón tenía la pelota y el encuentro se jugaba en campo del equipo local. Al Sabalero solo le faltaba la definición, ya que era superior a su rival, que esperaba replegad. Y a los 17' Gimnasia pudo aumentar el marcador pero emergió la figura de Vicentini quien le tapó un mano a mano a Aaron Spetale, dejando con vida al elenco rojinegro.

Llegando a la media hora, Delfino mandó a la cancha a Christian Bernardi y Nicolás Leguizamón, buscando revitalizar el ataque y los que salieron fueron Sabella y Nicolás Talpone. Colón atacaba como podía, ante un rival que se refugiaba atrás y apostaba por una contra que cada vez tenía menos frecuencia.

Gimnasia de Mendoza lo definió en el final

Pero al Sabalero le faltaba claridad e ideas como para empatar. Y por eso a los 45' llegó el segundo de Gimnasia, Colón perdió una pelota en la salida y Jeremías Puch ingresó al área con pelota dominada, hizo pasar de largo a Hernán Lópes y yendo al piso alcanzó a rematar ante la salida de Vicentini para decretar el 2-0 merecido.

Incluso el Lobo pudo marcar el tercero con un remate dentro del área de Agustín Bindella que tapó de manera magistral Vicentini para evitar la goleada. Un Colón totalmente entregado en el final y a merced de lo que hiciera el rival, terminaron coronando la peor actuación del equipo rojinegro, dejando el invicto en Mendoza.

Síntesis

Gimnasia de Mendoza: 1-Luis Ojeda; 4-Ismael Cortéz, 2-Franco Meritello, 6-Maximiliano Padilla, 3-Matías Recalde; 8-Jeremías Puch, 5-Ignacio Antonio, 11-Agustín Bindella, 10-Leandro Ciccolini; 7-Nicolás Romano y 9-Aaron Spetale. DT: Darío Alanis

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger, 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Alexis Sabella, 11-Ignacio Lago; y 9-Tomás Sandoval. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 2' Nicolás Romano (GM), ST 44' Jeremías Puch (GM).

Cambios: ST 0' Braian Guille x Jourdan (C), 23' Nazareno Solís x Romano (GM), 28' Christian Bernardi x Sabella (C), Nicolás Leguizamón x Talpone (C), 34' Ezequiel Bonacorso x Ciccolini (GM), Luis Silba x Spetale (GM), 37' Nicolás Delgadillo x Castet (C), 39' Facundo Nadalín x Cortéz (GM),

Amonestados: Romano, Ciccolini, Ojeda y Solís (GM), Castet (C).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Víctor Legrotaglie.