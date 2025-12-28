Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón lanzó los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur: cómo asegurarlos

Colón puso a la venta los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur, con opciones semestrales y anuales, valores promocionales hasta fin de año.

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 18:26hs
Colón lanzó los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur: cómo asegurarlos

Colón dio el primer paso rumbo a la temporada 2026 con el lanzamiento oficial de los abonos para Palcos Norte y Sur, una propuesta pensada para que socios y empresas aseguren su lugar y vivan cada partido desde una ubicación privilegiada durante todo el año.

Los abonos ya se encuentran disponibles con modalidades semestral y anual, y presentan valores diferenciados según la categoría del adquirente. Desde el club remarcan que se trata de una oportunidad clave para acompañar al equipo desde la tribuna y formar parte de todo lo que viene.

LEER MÁS: El 2025 de Colón, un año para el olvido: números y técnicos de una temporada sin certezas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2005335556029583445?s=20&partner=&hide_thread=false

Valores y fechas clave para ver a Colón en la Primera Nacional

Desde la institución aclararon que los precios vigentes rigen hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1° de enero de 2026, los abonos tendrán una actualización del 10%, mientras que desde el 1° de febrero se aplicará un nuevo ajuste.

Por ese motivo, se recomienda a los interesados revisar con atención los términos y condiciones, disponibles en las imágenes informativas difundidas por el club, antes de realizar la compra.

LEER MÁS: El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

La iniciativa apunta tanto a socios sabaleros como a empresas, ofreciendo alternativas acordes a cada necesidad y reforzando el vínculo con quienes acompañan al club de manera sostenida.

Para más información, Colón puso a disposición el contacto telefónico 342 4302960 y la sede social, donde se pueden evacuar dudas y avanzar con la adquisición.

Colón palcos abonos 2026
Noticias relacionadas
cesar carignano fue tajante sobre colon: la presion de la b y un mensaje que incomoda

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

el 2025 de colon, un ano para el olvido: numeros y tecnicos de una temporada sin certezas

El 2025 de Colón, un año para el olvido: números y técnicos de una temporada sin certezas

el dinero que pide colon y lo que america de cali ofrecio por jose neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

quintana, el arquitecto silencioso para colon que logre la vuelta a la a1 del oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Lo último

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Último Momento
El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el innegociable déficit cero del Gobierno

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el "innegociable" déficit cero del Gobierno

Ovación
César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"