Colón lanzó los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur: cómo asegurarlos

Colón puso a la venta los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur, con opciones semestrales y anuales, valores promocionales hasta fin de año.

Colón dio el primer paso rumbo a la temporada 2026 con el lanzamiento oficial de los abonos para Palcos Norte y Sur , una propuesta pensada para que socios y empresas aseguren su lugar y vivan cada partido desde una ubicación privilegiada durante todo el año.

Los abonos ya se encuentran disponibles con modalidades semestral y anual , y presentan valores diferenciados según la categoría del adquirente. Desde el club remarcan que se trata de una oportunidad clave para acompañar al equipo desde la tribuna y formar parte de todo lo que viene.

Valores y fechas clave para ver a Colón en la Primera Nacional

Desde la institución aclararon que los precios vigentes rigen hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1° de enero de 2026, los abonos tendrán una actualización del 10%, mientras que desde el 1° de febrero se aplicará un nuevo ajuste.

Por ese motivo, se recomienda a los interesados revisar con atención los términos y condiciones, disponibles en las imágenes informativas difundidas por el club, antes de realizar la compra.

La iniciativa apunta tanto a socios sabaleros como a empresas, ofreciendo alternativas acordes a cada necesidad y reforzando el vínculo con quienes acompañan al club de manera sostenida.

Para más información, Colón puso a disposición el contacto telefónico 342 4302960 y la sede social, donde se pueden evacuar dudas y avanzar con la adquisición.