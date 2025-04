¿Colón le baja el pulgar a Garrido y Rossi después de junio?

En junio finalizan los contratos de Oscar Garrido y Genaro Rossi y no hay oferta de renovación por parte de Colón. ¿Tendrá peso la opinión de Andrés Yllana?

Un acuerdo hasta diciembre, donde además de lo económico, se planteó temas a futuro, como por ejemplo la chance de sumar los cuatro refuerzos disponibles en junio, cuando se dará el receso de la Primera Nacional. En el proyecto sabalero, los nombres son apuntados por la dirección deportiva y secretaría técnica, pero existiría el visto bueno para a que algunos sean pedidos por Yllana.

Contratos que terminan en Colón

Dentro de eso, también se pone en foco las situaciones de Genaro Rossi y Oscar Garrido, que terminan sus contratos justamente en junio. El delantero no para sufrir lesiones en este 2025, mientras que el volante nunca pudo afianzarse. Llegó como alternativa en la banda derecha, pero se desempeñó más en otros lugares.

Genaro Rossi.jpeg Rossi podría no continuar en Colón después de junio. UNO Santa Fe | José Busiemi

Con Pata Pereyra fue la alternativa a Alan Forneris en la zona combativa y no aportó soluciones. Por ahora no existe una propuesta de renovación, por lo que todo parece encaminado en alejarse. Aunque todo podría cambiar en base a la opinión del flamante conductor, que por ahora no quiere descartar a nadie.

Asimismo, habría otros jugadores también en seguimiento al no acaparar las expectativas, como Joel Soñora, que también viene complicado con las constantes lesiones. De igual modo, llamativamente tuvo pocos minutos. Detalles que se van conociendo de cara al futuro sabalero, que necesita antes encontrar regularidad para no perder de vista el objetivo de ascenso.