Colón busca resolver el nuevo contrato de Ignacio Lago mientras se espera su vuelta

Pese a que Colón ya empezó a pagar por el 50% del pase, nunca se oficializó la continuidad de Ignacio Lago, que todavía no acordó su nuevo contrato

Tendría chances de estar en la citación para el partido del domingo ante Defensores de Belgrano por la 12ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, pero dependerá también de lo que diga el nuevo DT Andrés Yllana, ya que ese era el plan con Ariel Pereyra.

Amén de todo esto, los hinchas se ilusionan con que pueda aportarle el desequilibrio que le está faltando al equipo por la izquierda, aunque con la cautela a la par, porque también tendrá que encontrar ritmo.

Un tema pendiente en Colón

De igual modo, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, todavía el club y el jugador no se pusieron de acuerdo en el nuevo contrato. Justamente llama la atención que, pese a que se sabe hace rato que Colón ejecutó la opción de compra de 350.000 dólares por el 50% del pase a Talleres, todavía no fue confirmado. Más de ocho meses de algo que no es un secreto, pero se evita la oficialización.

Ignacio Lago.jpg Ignacio Lago aún no acordó su nuevo contrato en Colón. IG nacho_lago_

Lógicamente que los números deben ajustarse y habría diferencias, por lo que todo se dilata, aunque no sería algo complicado ni mucho menos. Sobre todo, porque pasará a ser parte de patrimonio. Hay factores que emergen ahora, cuando se prepara su retorno.

Un Ignacio Lago que explotó la temporada pasada en Colón y, estando lesionado y todo, se hizo el esfuerzo para comprar. Habrá que ver si el misterio llega a su fin en estos días.