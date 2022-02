Colón le ganó a Godoy Cruz por el peso de sus individualidades

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1494412698402144257 ¡Qué bombazo! Tras un gran control con el pecho, Facundo Farías sacudió de volea para abrir el marcador en Paraná.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/2NFzoByEoT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2022

Hasta allí, Godoy Cruz había sido superior y no ganaba el encuentro por falta de definición y por una notable atajada de Leonardo Burián a los 28'. El delantero Tadeo Allende cabeceó solo dentro del área chica y el arquero sabalero con un manotazo salvador y a puro reflejo envió el balón al córner.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1494410494102454274 ¡IMPRESIONANTE BURIÁN! El uruguayo salvó a Colón tras el cabezazo de Tadeo Allende.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/evx1ToXoMu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2022

Y anteriormente el Tomba había generado una chance clara con un remate cruzado de Ezequiel Bullaude que se fue por centímetros arriba del horizontal. En esta oportunidad el balón se desvió en Delgado luego de un mal despeje de Facundo Garcés que propició el disparo del volante mendocino.

El equipo visitante tuvo el balón a lo largo de la primera etapa y salió decidido a buscar el resultado. Pero le faltó profundidad e ideas en los metros finales. Dominó el trámite de juego ganando en todos los sectores de la cancha, menos donde se definen los partidos.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1494437790272139266 #Video #CopadelaLiga Con un Pulga Rodríguez estelar, Colón venció 3-1 a Godoy Cruz en la segunda fecha. https://t.co/Smhen0apCD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 17, 2022

Colón en la única chance que tuvo no la desperdició, fue pura eficacia el conjunto rojinegro. Pero quedó en deuda desde lo futbolístico. Se observó un equipo lento, al que le costaba despegar y que era anticipado por el Tomba. No logró en esos primeros 45' generar juego y progresar en ataque.

Pero el resultado parcial evidenció la diferencia de jerarquía entre un plantel y otro. A Colón le bastó con una jugada para ponerse arriba en el marcador. En cambio Godoy Cruz hizo el gasto, propuso en ataque, pero careció de efectividad y cuando pudo convertir no lo hizo.

El inicio del segundo tiempo fue un calco del primero, con Godoy Cruz teniendo la pelota y Colón esperando agazapado para salir de contra. Por ello no sorprendió que el Tomba llegara al empate. Matías Ramírez hizo una gran jugada individual y Federico Lértora de manera innecesaria fue al piso y cometió la infracción.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1494422581084102662 ¡No lo podían parar! Matías Ramírez se mandó un jugadón, lo bajaron en el área y Ariel Penel marcó el punto penal.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/q9P2Rh5KHq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2022

Cuando se jugaban 13' Martín Ojeda se paró desde los 12 pasos y con un remate de zurda engañó a Burián quien eligió el otro palo. Así las cosas, Godoy Cruz llegó al empate de manera merecida, por lo hecho hasta ese momento. Y a partir de la igualdad parecía que era el momento del elenco mendocino.

Sin embargo, Colón tiene un jugador determinante que es el Pulga Rodríguez quien debió salir al rescate del equipo. Aunque esta vez contando con la complicidad del arquero Juan Espínola. A los 20' el delantero ejecutó un tiro de esquina al primer palo y el arquero en la intención de atraparla le rebotó y terminó convirtiendo el gol en contra.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1494425539624554499 ¡Olímpico de tres dedos! El gol es en contra de Espínola, pero el Pulga Rodríguez está COMPLETAMENTE LOCO. #CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/sbHl8Bs7h4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2022

Ese gol terminó rompiendo el partido ya que con la ventaja a su favor, Colón se asentó mejor en el campo de juego y el Tomba sintió el impacto. Estaba haciendo el desgaste y se encontraba abajo en el marcador. Por una avivada del Pulga y un grosero error del arquero visitante.

Y a los 30' el Sabalero lo terminó de liquidar, Rodrigo Aliendro remató dentro del área, Guillermo Ortiz fue al piso y el balón impactó en la mano. El Pulga a pura jerarquía y con un toque suave y bien esquinado ubicó el balón al lado del palo izquierdo para decretar el 3-1 definitivo.

Colón lo terminó ganando por la jerarquía de sus futbolistas. El equipo no tuvo funcionamiento, pero lo salvaron las individualidades. Aparecieron en los momentos críticos. Primero Burián, luego Farías y por último el Pulga. El Sabalero le tiró la chapa encima y Falcioni festejó su primera victoria en su segundo ciclo como DT de Colón.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 25-Jonathan Sandoval, 33-Facundo Garcés, 13-Joaquín Novillo, 40-Rafael Delgado; 23-Christian Bernardi, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 15-Juan Sánchez Miño; 35-Facundo Farías y 10-Luis Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Godoy Cruz: 12-Juan Espínola; 25-Néstor Breintenbruch, 22-Gianluca Ferrari, 24-Guillermo Ortiz, 3-Leonel González; 32-Gonzalo Ábrego, 5-Nelson Acevedo; 11-Martín Ojeda, 33-Ezequiel Bullaude, 16-Matías Ramírez; y 17-Tadeo Allende. DT: Diego Flores.

Goles: PT 37' Facundo Farías (C), ST 13' Martín Ojeda (GC), 21' Juan Espínola e/c (C), 30' Luis Rodríguez (C).

Cambios: ST 0' Bruno Leyes x Acevedo (GC), 15' Juan Pintado x Ramírez (GC), 64' Cristian Vega x Bernardi (C), Lucas Beltrán x Sánchez Miño (C), 26' Tomás Badaloni x Allende (GC), 29' Valentín Burgoa x Ábrego (GC), 41' Eric Meza x Farías (C), 47' Paolo Goltz x Aliendro (C), Brian Farioli x Rodríguez (C).

Amonestados: Delgado, Aliendro y Rodríguez (C), Acevedo (GC).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Presbítero Grella.