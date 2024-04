Colón le tiró la chapa encima a Morón y se afirmó como líder de su zona

Braian Guille e Ignacio Lago, dos de las grandes figuras que tuvo Colón, anotaron los goles ante un Morón sobre el cual Colón marcó claras diferencias futbolísticas. De esta manera, le sacó diez unidades al Gallito, en las primeras 11 fechas del certamen.

Colón, arrollador en el primer tiempo ante Deportivo Morón

Morón tomó la iniciativa, en un campo de juego que estaba en malas condiciones, y la primera que tuvo fue con un remate desde afuera del área que se fue al córner. A los 8' respondió Colón con un gran centro de Ignacio Lago para Federico Jourdan, quien hizo la diagonal y apareció en posición de nueve pero no alcanzó a cabecear.

A los 15' llegó la primera gran acción clara para Colón, tras un córner desde la derecha, llegó una habilitación exacta y genial para Braian Guille, quien sacó un potente remate pero apareció el arquero Juan Rojas para salvar a Morón. El plan de juego, a esa altura, indicaba una gran eficacia de Iván Delfino, en un campo de juego en desastrosas condiciones.

Hasta que a los 20' llegó un gran pase de Federico Jourdan para Braian Guille, quien apareció por la derecha, encaró al arquero Juan Rojas y se la ubicó por entre las piernas para poner arriba a Colón ante Morón. Era un resultado merecido ya que el partido hasta ese momento se jugaba como quería el elenco sabalero.

21’ del 1T. Morón 0 - 1 Colón (Guille). #SomosFamilia#DaleColón pic.twitter.com/CyrYniYZwd — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 14, 2024

Colón no aflojó, y a los 23' tras ganar una pelota encampo contrario, Guille encaró, se pasó de egoísta, y con Ignacio Lago ingresando solo por la izquierda, enganchó y le quitaron la pelota. En la respuesta, llegó la primera clara del Gallito tras un centro desde la izquierda que cabeceó Gonzalo Berterame, y Manuel Vicentini respondió de muy buena manera.

Morón era un desconcierto defensivo, que no podía aprovechar otra vez Colón para estirar diferencias, ya que le faltaba presencia y tranquilidad arriba. En ese contexto, el conjunto de Delfino no pasaba sobresaltos, y al Gallito le costaba mucho poder generar peligro. A los 31' encaró Jourdan por derecha, desbordó, levantó la cabeza pero la decisión no fue la más acertada, ya que un defensor local despejó el peligro.

Luego de un parate por un duro golpe que sufrió Paolo Goltz, Colón volvió a ejercer su superioridad ante un pobre Morón. Y tras ganar una pelota en ataque llegó un centro al corazón del área, la peleó Jourdan, y Lago la tomó, con un jueguito eludió a su defensor, y estiró la diferencia para el 2-0, que parecía sentenciar la historia en el Nuevo Francisco Urbano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/1779318591940166072&partner=&hide_thread=false El gol del “bichito” Lago para el segundo grito sabalero. #SomosFamilia#DaleColón pic.twitter.com/gfsqVy8X5M — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 14, 2024

El Gallito hacía agua en defensa, y otra vez estuvo a punto de marcar el tercero, con una gran jugada de Lago, quien asistió a Guille, pero llegó un defensor justo a tiempo para despejar el peligro. Colón cerraba un brillante primer tiempo, donde pudo imponer su jerarquía ante un rival que nunca dio la talla en esa parte del juego.

Colón siguió mostrando su gran jerarquía ante Deportivo Morón

El complemento arrancó con la misma tónica con la cual se dio el primero. Colón tuvo la primera en el inicio, tras un tiro de esquina desde la izquierda, por el segundo palo aparecieron Paolo Goltz y Jourdan que no alcanzaron a empujar la pelota la pelota al arco.

Antes de los 10' se mandó Sebastián Prediger, y cuando estaba por encarar al último defensor de Morón la cedió a su izquierda para Lago, pero el defensor de Morón le adivinó la intención. En la siguiente, el ex-Talleres quedó mano a mano con Rojas y su definición se fue besando el palo izquierdo.

Morón se adelantó por inercia en el terreno de juego, mientras que Colón se paró de contra y tuvo otro mano a mano, esta vez de Jourdan, y ganó el arquero local. En tanto que a los 27' habilitaron nuevamente al exjugador de Central Córdoba nuevamente perdió ante Rivas, más allá que le cobraron un inexistente offside.

Recién se animó el local con un remate desde afuera del área de Gastón González, que Vicentini sacó al córner, y con un cabezazo que pasó por el frente del área chica de Colón, que ningún rival alcanzó a empujar. Siguió empujando Morón, con algunas aproximaciones de peligro, las cuales no revistieron mayor peligro para el arco sabalero.

De esta manera, Colón refrendó su chapa de gran candidato al ascenso, ya que demostró que le sobra jerarquía y contundencia para jugar un partido chivísimo como el que pintaba en la previa el que le terminó ganando a Morón, con el cual se afirmó nuevamente en lo más alto de la Zona B, a la espera que San Telmo dispute su cotejo ante Arsenal, en Sarandí.

Síntesis de Deportivo Morón vs Colón

Deportivo Morón: 1-Juan Rojas; 4-Rodrigo Aciero, 2-Brian Machuca, 6-Agustín Gómez y 3-Nicolás Henry; 7-Gonzalo Berterame, 5-Julián Vitale, 8-Gastón González y 11-Santiago Gabriel Sala; 10-Juan Olivares y 9-Ezequiel Rescaldani. DT: Fabián Nardozza.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 2-Paolo Goltz, 6-Hernán López y 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger; 8-Federico Jourdan, 7-Nicolás Talpone, 10-Alexis Sabella y 11-Ignacio Lago; 9-Braian Guille. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 20' Braian Guille (C) y 44' Ignacio Lago (C).

Cambios: PT 25' Jonathan Cañete x Sala (M); ST 15' Christian Bernardi x Sabella (C); 18' Agustín Curruhinca x Arciero (M) y Matías Romero x Vitale (M); 32' Cristian Vega x Guille (C); 35' Mauro Schönfeld x Cañete (M) y Mariano Bracamonte x Henry (M); y 39' Javier Toledo x Lago (C).

Amonestados: Gómez, Romero y Curruhinca (M); Guille, Sabella, Lago, Vicentini, Castet y Toledo (C).

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Árbitro: Juan Pafundi.