Colón libera una zona que estaba superpoblada con la salida de Picco

Se espera que en las próximas horas Leonel Picco se esté sumando a Platense luego de acordar con Colón el préstamo por 18 meses. El volante entrenó por última vez con sus compañeros y viajaba a Buenos Aires. No estaba entre las primeras alternativas para el DT Néstor Gorosito, por lo que se reflotó la posibilidad.

Una situación que dio un vuelco radical, porque en primera instancia la decisión del club era no liberarlo, rechazándose una propuesta concreta de Rosario Central. Algo que le llegó al jugador, que sintió los cimbronazos de los idas y vueltas, porque era consciente que en el Sabalero la iba a tener que remar muy atrás. Sin embargo, la meta era no reforzar rivales directos en la lucha por la permanencia, que no es el caso del Canalla. Pero sí el Calamar.

• LEER MÁS: La venta de Farías, entre más importantes del mercado

Con la venta de Mateo Pellegrino a Milan de Italia, el elenco de Vicente López tiene un margen más para incorporar y avanzó formalmente por el volante, con una respuesta ahora sí positiva por parte de la dirigencia santafesina. Un Picco que admitió estar pasando un momento personal que no le permitía "rendir como pretendía".

Leonel Picco.jpg Con la salida de Leonel Picco a Platense, Colón se queda con cuatro volantes centrales. UNO Santa Fe | José Busiemi

Quizás estar nuevamente cerca de su familia lo ayude. El detalle es que justo competía en un lugar "superpoblado" en Colón. Sobre todo, con la llegada del paraguayo Ángel Cardozo Lucena, que vino con chapa desde Cerro Porteño para ser titular. No pudo hacerlo de entrada porque no era habilitado ante la inhibición y Stéfano Moreyra venía rindiendo. Sin embargo por la lesión debió quedar parado y ahí entro el guaraní. A ellos se suma Cristian Vega.

• LEER MÁS: Colón piensa en Rosario Central y en recuperar a los lesionados

Muchas alternativas para un solo lugar, porque el doble cinco actualmente es Favio Álvarez, con otro tipo de características. En ese caso, la opción es Baldomero Perlaza. Pipo vio que no contaba quizás con el nivel suficiente en la zona de recuperación y le pidió opciones a la dirigencia. Encima sobre el final del cierre de libro de pases también apareció Fabián Henriquez. Cinco apellidos para un puesto.

• LEER MÁS: Marini palpitó el debut de Colón en la Copa Santa Fe

Esto claramente le abrió la puerta de salida a Leonel Picco, que tratará de encontrar la continuidad que pretende en Platense, que se complicó con los últimos partidos.