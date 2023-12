Colón espera con lo mejor que tiene para el desempate contra Gimnasia en Rosario

Colón ya está en Rosario a la espera del desempate ante Gimnasia y, si bien el DT Israel Damonte aún no confirmó el equipo, si están los convocados

image.png Los 24 jugadores que están en Rosario esperando el partido ante Gimnasia.

Por ahora, el DT Israel Damonte mantiene su férreo estilo de no dar pistas y se guarda la formación, aunque haría tres variantes, además de modificar el sistema. No se puede asegurar tampoco, porque ante Vélez estuvo dos semanas probando una idea y la cambió. El saldo luego no fue el mejor.