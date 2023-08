"Colón necesita jugadores dinámicos y explosivos"

" Siempre trato de pasarle a los dirigentes los jugadores que me interesan y ellos son los encargados de hacer los trámites . Salvo que lo conozca al jugador y entonces lo llamó y le preguntó si le interesa venir. Pero no me gusta hablar con los jugadores mientras están en otro equipo, porque no me gusta que un técnico llame a un jugador que está en mi equipo", aseguró Pipo en el comienzo de la charla.

A la hora de referirse a la incorporación de Rubén Botta opinó: "En Tigre Botta fue una cosa impresionante, fue infernal, tuvo un rendimiento extraordinario. Fue uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir, después se lastimó, pero lo vendieron al Inter de Italia y anduvo por todos lados".

En cuanto al ida y vuelta que mantiene con los dirigentes para reforzar el plantel dijo: "A mí no me gusta imponer un jugador porque después me tengo que ir y les dejo a los dirigentes un clavo. Por ese motivo me gustan las cosas consensuadas, los dirigentes me proponen jugadores que yo les digo me gustan o no, pero yo me hago responsable de los jugadores que pido".

"Nosotros necesitamos jugadores dinámicos, para que podamos pasar rápido de defensa a ataque, ya que eso fue lo que más nos costó en el torneo pasado. Además de los que llegaron, necesitamos un volante de contención y un número 9. Tenemos chicos que juegan muy bien y estamos buscando futbolistas de buen pie y explosivos", expresó el entrenador sabalero.

Cuando lo consultaron por la situación de Wanchope Ábila manifestó: "Lo que hablo con Ramón queda entre nosotros. El fútbol es presente, sino jugaría yo. Somos muy claros con él y dios quiera que si se queda tenga un buen rendimiento. Pero tendrá las mismas posibilidades que los demás, todos arrancan de cero y el que mejor está será el que juegue".

"El jugador que esté dispuesto a quedarse afuera del equipo, que se quede. Y el que tenga mala cara porque no juega que se vaya, necesitamos que los que se queden estén comprometidos, no importa lo que pasó antes. El futbolista que no lo tome así es preferible que busque otro club. Yo no hablé con Ramón (Ábila) pero no lo digo por él, sino por todos, el que piensa que no puede ser suplente que salga", sentenció Pipo.

A la hora de hablar de la chance de sumar a Sebastián Prediger contó: "Seba es un ídolo de Tigre y tiene contrato vigente. Hace tres o cuatro mercados de pases que quiere volver a Colón, pero es un tema de Seba con Tigre y yo no me meto. Él tiene que solucionar su tema con el club, yo lo quiero, porque además de ser un gran jugador es una excelente persona".

Por último Gorosito aseveró: "Hay 10 equipos en tres o cuatro puntos. A veces leo Colón tiene que jugar un desempate con Huracán y digo 'para porque hay que jugar 42 puntos', pero esa es la locura con la que vivimos. Eso sirve para vender y para que haya quilombo. Pero son alarmas que se prenden, nos costó ganar partidos que debíamos ganar, y asumir el protagonismo. No lo pudimos hacer, frente a rivales a los que debíamos ganarles. Por eso buscamos conformar un buen equipo, bien dinámico y con jugadores que entiendan el juego".