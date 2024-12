"Colón necesita vender a Picco y Platense no tiene opción de compra"

Leonel Picco, lejos de Colón y de Platense

"Creo que la primera parte de Colón, porque he vivido con gente cuando yo he ido a Colón, fue buena. Fue buena, y creo que hubo un quiebre en septiembre —si no me equivoco— del 2023 o 2022. Algo pasó: Leo pasó de ser titular hasta que lo sacaron. Y con el final de Saralegui, no sé por qué, pero se abrió una grieta en el grupo, una grieta en algo. Pasó de ser un hombre querido por los hinchas a prácticamente desaparecer", expresó el representante de Picco sobre su paso por Colón.

Consultado por el presente, reveló: " La realidad es que Platense no tiene opción de compra, el 50% pertenece a Colón y el otro 50% es de Arsenal. Colón necesita vender, tuve una reunión con un dirigente de Colón que son muy amables, la idea es buscarle un club, pero en Platense no va a seguir".

"Hablé con Adrián Temporelli (tesorero) existe la chance de clubes de Argentina y del exterior. La oferta la recibe Colón y Colón tiene el número que le debe pagar a Arsenal. Buscamos un número que le sirva a Colón y también a Arsenal. Si se pudiera nos gustaría que pegue el salto con un buen contrato en el exterior. Igualmente hay negociaciones con un equipo grande de Argentina. La oferta es por una compra definitiva", detalló Kotik.

Por último, el representante habló sobre la negociación que realizó Colón cuando adquirió la mitad de la ficha y luego cuando lo cedió a préstamo a Platense: "Colón pagó 250.000 dólares por el 50% del pase cuando se lo compró a Arsenal. Y cuando lo cedió a préstamo a Platense fue sin cargo y sin opción de compra. Pero fue todo muy raro porque Rosario Central pagaba un préstamo y Vignatti lo dejó ir a Platense sin cargo".