Facundo Castet: "Está todo encaminado para seguir en Colón"

Pero Facundo Castet debe volver a Sarmiento de Junín, club que es dueño de su pase y pretende negociarlo. Incluso, en Buenos Aires se informa que San Miguel, que dirige técnicamente el santafesino Sebastián Battaglia, estaría interesado en su ficha, y que desde lo económico es muy factible que se termine cerrando.

Colón, en tanto, pretende renovar un contrato, alternativa que Sarmiento no estaría dispuesto a aceptar. Sin embargo, el mismo Facundo Castet renovó la ilusión de continuar en el club, con varias frases en este sentido.

Qué dijo Facundo Castet sobre su continuidad en Colón

Facundo Castet habló con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), y entre otras opiniones afirmó: "Fue un gran año en Colón, pero no se cumplió el objetivo. Ojalá que pueda renovar por un año más. Hablaron con Sarmiento pero no se llegó a un acuerdo desde lo económico".

Facundo Castet.

Y más adelante, Facundo Castet afirmó: "Me dijeron que se podía llegar a arreglar un préstamo y desde Junín están predispuestos. Hablé mucho con (Iván) Moreno y Fabianesi y me dijo que querían contar conmigo en 2025. También me llamó (Víctor) Godano y me dijo que iban a hacer un esfuerzo para que me pueda quedar".

En cuanto a lo que fue su estadía en Colón, afirmó. "La pasé muy bien en Santa Fe. El grupo estaba bien y no había peleas entre nadie. La B Nacional es muy difícil. Empezamos muy bien pero después los equipos nos tomaron la mano".

Más adelante, Facundo Castet indicó: "El cambio de técnicos afectó porque todos trabajan de distinta manera. No terminás de adaptarte a un entrenador y ya tenés que acostumbrarte a uno nuevo, pero nos adaptamos bien a todos. Siempre dimos todo en cada partido y estuvimos al 100%".

Mientras que luego, Facundo Castet lanzó la frase que más se estaba esperando por el lado del barrio Centenario, al indicar que "me dijeron que está todo encaminado para seguir en Colón. Disfruté mucho el cariño de la gente y el club. Nunca había estado en un club tan grande como Colón".

Y en cuanto a la chance de cruzar a Unión en Copa Argentina, Facundo Castet tiró: "Me gustaría enfrentarlos. Sería mi primer clásico y sería muy lindo. Se jugaría como una final y para mí sería un placer. La gente nos va a apoyar aún más en 2025".