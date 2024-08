Colón no busca un último refuerzo por el cupo de Vega, pero...

El presidente Víctor Godano dijo que no buscan un último refuerzo, a la vez que el DT está "conforme con el plantel". Igual, hay nombres dando vueltas en Colón

"No estamos buscando nada. Por (Matías) Palavecino nos pidieron un préstamo que no estábamos dispuestos a pagar", expuso Bicho. Luego, el DT Rodolfo De Paoli agregó: "Estamos muy conformes con las herramientas que tenemos". Palabras que no admiten discusión, por lo que los hinchas deberán imaginarse el final del campeonato con estos nombres.

¿Colón no usará el último cupo?

Más allá de estas conclusiones, la realidad es que todavía hay algunos nombres dando vueltas. Por eso también ambos abrieron el paraguas después. "Si aparece algo, veremos", agregó Godano. "Lo grupal está por encima de todo, salvo que aparezca alguna situación específica", tiró el conductor sabalero.

Rodolfo De Paoli.jpg Rodolfo De Paoli admitió estar conforme con el plantel de Colón que tiene, sabiendo que aún tiene un cupo para sumar. Prensa Colón

Hay representantes que estuvieron acercando nombres, como así también allegados. Por ejemplo la opción del volante ofensivo Matías La Mastra, a quien De Paoli dirigió en Patronato. Estaría sin club. Lo que llama la atención igual es que se trate de otro jugador en un lugar donde ya hay una superpoblación en el plantel y no en la contención, donde está solo Sebastián Prediger y el pibe Alan Forneris.

Pero no generaría el consenso esperado. Por eso, la puerta no termina de estar cerrada. El tema está también el que el presupuesto ya está al límite y ahí radica el por qué evitar sumar una pieza más.