Colón no tuvo ambición, empató con Chaco For Ever y empieza a despedirse del primer lugar

Colón empató 0 a 0 ante Chaco For Ever en Resistencia y dejó pasar la chance de acercarse a la cima. Fue expulsado Guille sobre el final

Prensa Chaco For Ever

Colón apenas empató 0 a 0 como visitante frente a Chaco For Ever, y lejos de aprovechar la derrota de San Telmo, ahora está a cuatro unidades de Aldosivi con nueve en juego para completar la zona B de Primera Nacional.

Recién a los 11' con un par de enganches fue Guille el que intentó salir de ese comienzo enredado. Apiló rivales, y tirado por la derecha mandó un centro que murió en las manos de Canuto.

A los 13' el DT Osella se vio obligado a meter el primer cambio y reamar la defensa por la lesión de Castet (ingresó Fernández). De pelota parada buscaba el Sabalero pero sin precisión. Chaco avisó a los 23' ingresando por el segundo palo y su derechazo pegó en el travesaño.

El travesaño volvió a ser el aliado de Colón, con un elenco chaqueño que a esa altura de la etapa, con poco, merecía algo más. Ese típico partido del ascenso siguió en el mismo carril. Muchos pelotazos, defensas férreas y la falta de poder armar una sucesión de pases.

El equipo de Pancaldo comenzó a complicarse con las amonestaciones y en el cierre del primer tiempo lo bajaron a Rossi en la medialuna. Fue Guille y un enorme Canuto la mandó al córner. Desde allí no pasó más nada y se fueron con el marcador cerrado a camarines.

Poco para destacar en el complemento

Con los mismos protagonistas, el inicio del segundo tiempo fue en la misma dirección que la primera mitad. Mucho estudio, con Guille muy bien marcado, Rossi chocando ante los centrales y un Chaco For Ever que intentaba jugar a la segunda pelota.

Pasaron 20' para que un tiro libre desde la izquierda encontrara la cabeza de Yossen, que se fue lejos. Empezaron a llegar los cambios y Vicentini a los 30' debió exigirse ante un remate de Bellone. Los de Pancaldo se quedaron con diez por la expulsión de Nievas pero no se resignaron y fueron a buscar la victoria.

Colón con pelota al piso intentó utilizar las bandas pero su rival le cerró los caminos con dos líneas de cuatro. El medio fue una zona de tránsito, con muchas amarillas y un final que llegaba sin el objetivo cumplido para los del barrio Centenario. Nuevamente la irresponsabilidad de Guille, quien vio la tarjeta roja por hablar de más.

¡EXPULSADO GUILLE! El enganche de Colón vio la roja por gestos e insultos para con la terna arbitral.

— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 5, 2024

Síntesis del partido

Chaco For Ever 0: Gastón Canuto; Maximiliano Romero, Enzo Tamborelli, Milton Leyendeker y Mathias Silvera; Agustín Bellone, Brian Nievas, Javier Iritier y Franco Perinciolo; Imanol Enríquez y Jonathan Dellarossa. DT: Ricardo Pancaldo.

Colón 0: Manuel Vicentini; Thiago Yossen, Paolo Goltz, Fabián Henríquez y Facundo Castet; Sebastián Prediger, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Christian Bernardi; Braian Guille y Genaro Rossi. DT: Diego Osella.

Goles: no hubo.

Cambios: PT 13' Nicolás Fernández x Facundo Castet (C); 19' Santiago Valenzuela x Maximiliano Romero (CFE); ST 12' Javier Toledo y Oscar Garrido x Alan Forneris y Genaro Rossi (C); 23' Gonzalo Lucero y Brandon Obregón x Franco Perinciolo y Imanol Enríquez (CFE); 25' Joel Soñora y Ezequiel Herera x Sebastián Prediger y Christian Bernardi (C); 37' Rodrigo Vélez x Javier Iritier (CFE)

Amarillas: Perinciolo, Nievas, Bellone, Dellarosa (CFE); Goltz, Forneris, Fernández, Yossen (C)

Expulsados: ST 32' Brian Nievas (CFE) y 46' Braian Guille (C)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Juan Alberto García.