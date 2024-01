Colón oficializó la contratación de Nicolás Delgadillo

El arribo del futbolista se dio por expreso pedido de Iván Delfino. Y es que el flamante entrenador sabalero lo dirigió a Delgadillo en Patronato. En consecuencia, lo conoce muy bien y sabe lo que le puede rendir. De hecho el jugador opinó sobre el DT y tiró: "Lo tuve en Patronato y me fue bien. Ahora me volvió a llamar y sé lo que me va a pedir".