El uno por uno de Colón en una nueva derrota como local

-Leonardo Burián (4): Casi no tuvo trabajo, pero no logró contener el remate de Lenis que terminó en el gol de Banfield.

-Alex Vigo (5): Mostró mucho ímpetu para pasar al ataque, aún con errores mostró algunas cosas interesantes desde la entrega.

-Rafael García (5): Bastante aplomado, no cometió equivocaciones y trato de hacer la simple.

-Emanuel Olivera (4): No logra levantar su nivel, si bien no tuvo errores puntuales, no dio sensación de seguridad.

-Rafael Delgado (5): Era de los más destacado pero perdió la marca en el gol de Lenis.

-Fernando Zuqui (4): Impreciso con la pelota en los pies; le costó acomodarse en la zona media y fue reemplazado.

-Federico Lértora (5): Fue el más prolijo en la zona media con algunos quites.

-Marcelo Estigarribia (4): Lento con la pelota en los pies, apenas hizo una buena jugada en los 90 minutos.

-Tomás Chancalay (5): Con algunos remates de media distancia fue el que más inquietó en ataque.

-Luis Rodríguez (3): De un mal pase suyo nació el gol de Banfield, pero además fue intrascendente su juego.

-Wilson Morelo (3): Tuvo dos para definir y lo hizo mal; otro que atraviesa un muy mal momento.

-Gabriel Esparza (4): Comenzó insinuando pero se fue apagando y no pesó por izquierda.

-Brian Fernández (4): Poco pudo hacer, ya que no fue demasiado habilitado, entró poco en juego y no logró desnivelar.

-Lucas Viatri (4): Un par de cabezazos que ganó de arriba pero que no tuvieron el mejor destino.