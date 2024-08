Colón perdió el invicto como local y la dirigencia echó a Delfino

Claramente es un fin de ciclo para Iván Delfino, que no supo encontrarle la vuelta al equipo. El equipo se fue desmoronando y ni con los refuerzos que llegaron, logró mejorar.

Por primera vez en el campeonato, Colón perdió dos partidos de manera consecutiva y la sensación es que con Delfino en el banco, difícilmente el equipo logre salir de este momento de angustia. El peor que atraviesa el Rojinegro en lo que va del año.

Colón jugó un primer tiempo oprobioso

Fue un desconcierto lo hecho por Colón en la primera etapa, pese a que en los primeros minutos parecía que el gol estaba al caer, ya que en los primeros minutos no dejaba que Mitre cruzara la mitad de la cancha.

En el arranque del partido, el Sabalero salió a llevarse por delante a su rival. Lo arrinconó con empuje y determinación, pero le faltaba claridad. Un par de centros que terminó rechazando la defensa de Mitre, como así también alguna que otra pelota quieta.

Es cierto que Colón no generaba chances claras, pero tenía el control del partido. Hasta que a los 16', en la primera llegada, el elenco visitante logró convertir.

Un pelotazo largo desde el fondo, una peinada de cabeza, la muy mala cobertura defensiva de Colón, para que Favio Cabral asistiera de cabeza a Tomás Ponce, quien a la carrera sacó un remate fuerte y cruzado para vencer la resistencia de Manuel Vicentini.

En la primera llegada, Mitre se ponía 1-0, por cierto mérito, pero más por fallas defensivas del elenco rojinegro. Primero de Julián Navas, luego de Paolo Goltz y por último de Facundo Castet que no logró impedir el remate de Castro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1820619339248066576&partner=&hide_thread=false ¡Gol de @CLUBAMITRE! Tomás Castro sacó un derechazo espectacular para romper el cero y darle a su equipo la victoria parcial ante @ColonOficial. Seguí toda la acción EN VIVO por https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/xIWJSy3WbH #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/ruLZK0QihP — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 6, 2024

Con el resultado en contra, aumentaron los nervios y las imprecisiones. Colón iba pero sin ideas y Mitre se agrupaba bien en defensa para intentar salir de contra.

Al equipo local le costaba encontrar espacios y la impaciencia de la gente parecía repercutir en los jugadores, a los cuales se los notaba apurados e imprecisos.

Mitre hacía su negocio y mucho más cuando a los 39' estableció el segundo gol. Favio Cabral se lo llevó a la rastra a Goltz, metió el centro al primer palo y Franco Posse de frente al arco definió tirándose al piso, ante la increíble pasividad de Hernán Lópes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1820625825697280184&partner=&hide_thread=false ¡Gol de @CLUBAMITRE! Franco Posse se desmarcó, apareció en el primer palo y le bastó con empujarla para estampar el 2-0 ante @ColonOficial. Seguí el encuentro EN VIVO por https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/xIWJSy3WbH #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/kCuRhWwlJP — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 6, 2024

Con mucha facilidad, Mitre se ponía 2-0, aprovechando los groseros errores defensivos de Colón. Pudo descontar Nicolás Talpone con un zurdazo de media distancia, pero el arquero Joaquín Ledesma voló de manera espectacular y mandó la pelota al córner.

Y antes Ignacio Lago también estuvo cerca de anotar, cuando enganchó dentro del área, hizo pasar de largo a Posse y de derecha remató al segundo palo, pero la pelota se fue desviada.

En el segundo tiempo, descontó, pero no le alcanzó

Para el inicio del segundo tiempo, Iván Delfino movió el banco y mandó a la cancha a Javier Toledo y Nicolás Delgadillo y los que salieron fueron Oscar Garrido y Alexis Sabella, ambos de muy flojo desempeño.

Con dos centrodelanteros, Colón apostó a meter centros dentro del área para que Toledo y Rossi pudieran aprovechar su principal virtud. Pero los envíos desde los costados, lejos estaban de ser eficaces y terminaban en la cabeza de los defensores.

Y encima, apenas comenzada la segunda etapa, Ignacio Lago cayó al piso e inmediatamente, se tomó la rodilla izquierda y se largó a llorar, imaginando una lesión importante.

Al punto tal que no podía pisar y debió ser ayudado por el cuerpo médico para salir del campo de juego. Una baja sustancial no solo en lo futbolístico, sino también un golpe anímico para el equipo.

Colón no encontraba los caminos, avanzaba sin ideas, el equipo no tenía rumbo y Delfino seguía metiendo mano. Sacó a Sebastián Prediger para el ingreso de Brian Farioli, quien no jugaba desde hacía ocho meses.

Y posteriormente mandó a la cancha a Bruno Juncos para suplantar a Julián Navas. El Sabalero amontonaba gente en ataque, pero eso no se traducía en jugadas claras de gol.

Empujaba pero el elenco santiagueño resistía sin inconvenientes. Casi anota Toledo ingresando por el segundo palo, pero no conectó bien y la pelota se fue por encima del horizontal.

Pero Toledo tendría revancha y a los 35' logró descontar desde el punto del penal. El propio Toledo bajó la pelota dentro del área y el balón terminó rozando la mano de Nicolás Agorreca. El árbitro Álvaro Carranza no dudó y el goleador metió un zurdazo cruzado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1820640540511146365&partner=&hide_thread=false ¡Descontó el Sabalero! Javier Toledo cambió el penal por gol y @ColonOficial se pone a uno de @CLUBAMITRE, a pocos minutos del final. Lo vivis toda la acción EN VIVO por https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/xIWJSy3WbH #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/PKnPWRjLXa — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 6, 2024

Parecía que el descuento podría revitalizar a Colón y que el empate era posible. Pero el Sabalero siguió yendo sin ideas, empujó, acorraló a Mitre y pudo empatarlo, pero Toledo de frente al arco cabeceó a las manos de Ledesma.

No hubo tiempo para más, Colón perdió el invicto como local después de un año y quedó a cinco puntos del puntero. Una derrota preocupante, la segunda de manera consecutiva y un ciclo el de Delfino que está absolutamente cumplido.

Síntesis

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Julián Navas, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger; 8-Oscar Garrido, 7-Nicolás Talpone, 10-Alexis Sabella, 11-Ignacio Lago; 9-Genaro Rossi. DT: Iván Delfino.

Mitre: 1-Joaquín Ledesma; 4-Cristian Díaz, 2-Oscar Piris, 6-Facundo Melillán, 3-Marcos Sánchez; 8-Matías Kabalin, 5-Juan Alessandroni, 10-Franco Posse,11-Maximiliano Viera; 7-Tomás Castro, 9-Favio Cabral. DT: Mario Sciacqua.

Goles: PT 16' Tomás Castro (M), 39' Franco Posse (M), ST 35' Javier Toledo (C).

Expulsados: Christian Bernardi (C).

Amonestados: Goltz y Toledo (C), Melillan, Cabral y Agorreca (M).

Cambios: ST 0' Nicolás Delgadillo x Garrido (C), Javier Toledo x Sabella (C), 4' Christian Bernardi x Lago (C), 19' Brian Farioli x Prediger (C), 24' Nicolás Agorreca x Sánchez (M), Facundo Wiechniak x Kabalin (M), 25' Bruno Juncos x Navas (C), 32' Matías Ferrari x Posse (M), Alejo Antilef x Castro (M).

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Brigadier López.