Colón perdió el invicto y cayó ante Independiente 2-1

Como en toda esta competencia, los primeros minutos del partido mostraron a un Colón superior a su rival y generando opciones como para marcar. Y lo hacía atacando por el sector derecho con las subidas de Alex Vigo y la movilidad de Christian Bernardi.

Independiente trataba de ser prolijo manejando la pelota, pero el Sabalero replegaba muy bien y llegaba con mucha gente al área rival. La primera fue a los 7' un cabezazo de Luis Miguel Rodríguez que el arquero Milton Álvarez tapó de manera notable y en el rebote el Pulga se llevó el balón por delante.

Y a los 12' el oriundo de Simoca avisó nuevamente de cabeza, pero esta vez el balón fue adonde esta ubicado el arquero del Rojo. Y a los 25' en una muy buena jugada el que llegó al área rival fue Bernardi, centro desde la derecha, la dejó pasar Rodrigo Aliendro y el cordobés remató de derecha pero Álvarez en otra estupenda reacción envió el balón al córner.

Colón elegía atacar por derecha y marcaba la diferencia con la velocidad de Vigo que jugó un buen primer tiempo. Pero además no sufría en defensa, ya que estaba muy bien plantado y a Independiente le faltaba ingenio y creatividad de mitad de cancha hacia adelante.

En esa primera etapa fue más Colón y mereció ponerse en ventaja. Pero no lo hizo por mérito de Álvarez y de cierta tranquilidad a la hora de definir. Pero aún así volvió a mostrar su astucia para entender de qué manera había que jugar para ejercer supremacía sobre su adversario.

Y en el inicio del segundo tiempo, Colón merecía sobradamente ir ganando el partido, ya que a las chances enumeradas anteriormente, se sumó un tiro libre del Pulga Rodríguez a los 3' que estrelló el travesaño pese al esfuerzo de Álvarez.

Colón buscaba, pero no encontraba los caminos, por ese motivo Eduardo Domínguez buscó cambiar el ataque y metió dos variantes juntas. Adentro Wilson Morelo y Brian Fernández en lugar de Christian Bernardi y Tomás Chancalay. Con la intención de ganar en presencia dentro del área.

Y a los 21' los dos ingresados casi que le dan el gol a Colón, ya que luego de un centro de Vigo el colombiano Morelo la aguanto de espaldas apareció Fernández pero su remate rebotó en un defensor y terminó en las manos del arquero Álvarez.

Y por primera vez en el torneo a Colón lo tomaron mal parado e Independiente se puso arriba en el marcador. A los 29' una corrida de Jonathan Menéndez por derecha finalizó con el remate cruzado del delantero para establecer el sorpresivo 1-0.

Colón había hecho los méritos como para ir ganando el partido, sin embargo lo perdía por esas cosas del fútbol. Y si la derrota parcial por un gol era sorpresiva, mucho más cuando a los 43' Alan Velasco marcó el segundo con una gran jugada individual, nuevamente apareciendo por derecha y definiendo ante la salida de Burián.

En el medio de uno y otro gol, Colón lo pudo empatar con un remate del Pulga Rodríguez que Lucas Rodríguez de cabeza envió al córner y con un cabezazo de Brian Fernández que pasó al lado del caño derecho, cuando el arquero nada podía hacer.

Pero si bien no sirvió en el resultado, en el final del partido Fernández tuvo recompensa y marcó su primer gol con la camiseta rojinegra. Una gran definición del delantero con un remate potente desde afuera del área para vencer a la figura del partido que fue Álvarez.

Un resultado absolutamente injusto, que en esta ocasión y a diferencia de todos los partidos anteriores, Colón no fue eficaz en las dos áreas. Independiente llegó muy poco y le marcó dos goles, mientras que el Sabalero generó muchas chances pero recién en tiempo de descuento pudo convertir.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 6-Emanuel Olivera, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 23-Christian Bernardi, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 3-Gonzalo Piovi; 10-Luis Rodríguez y 12-Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente: 13-Milton Álvarez; 16-Fabricio Bustos, 2-Alan Franco, 26-Alexander Barboza, 5-Lucas Rodríguez; 14-Lucas González, 29- Lucas Romero; 15-Alan Soñora; 22-Federico Martínez, 18-Silvio Romero y 9-Alan Velasco DT: Lucas Pusineri.

Goles: ST 29' Jonathan Menéndez (I), 43' Alan Velasco (I), 47' Brian Fernández (C).

Amonestados: Piovi, Chancalay, Rodríguez, Bianchi y Meza (C), Bustos y González (I).

Cambios: ST 18' Wilson Morelo x Bernardi (C), Brian Fernández x Chancalay (C), 26' Jonathan Menéndez x Soñora (I), Brian Martínez x Martínez (I), 31' Eric Meza x Piovi (C), 36' Facundo Farías x Olivera (C), 38' Carlos Benavídez x Romero (I), 46' Sergio Barreto x Velazco (I).

Árbitro: Mauro Vigliano.