Colón podría transferir a Lucas Acevedo a Godoy Cruz

Lucas Acevedo llegó a Colón para esta temporada tras destacarse en San Martín de Tucumán. Pese al descenso, fue el goleador con cinco goles pese a desempeñarse como defensor central. Algo muy particular y que denota su capacidad en el juego aéreo. Esto llamó la atención del entrenador Pablo Lavallén, que le solicitó a la dirigencia que hicieran el esfuerzo para sumarlo.

Después de una ardua tratativa, ya que hubo varios interesados, el Sabalero adquirió su ficha en una cifra cercana a los 500.00 dólares. Su imponente presencia (1,95 metro) sorprendió a muchos en el plantel y se elevaron sus expectativas. El DT lo mandó a la cancha y, pese a la confianza, nunca brindó garantías.

Quizás lo mejor se vio en el partido de vuelta contra Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana. Su rendimiento fue bajando e indefectiblemente el que le ganó la pulseada era Guillermo Ortiz. Después de eso, pasó a ser parte de los jugadores de la rotación, haciendo dupla con Damián Schmidt.

Lucas Acevedo.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Su cotización ya no era la misma y al parecer la dirigencia tendría intenciones de negociarlo. El nuevo entrenador Diego Osella no dijo nada respecto a si lo tendrá en cuenta, porque quiere verlos a todos en la pretemporada, pero tiene una idea clara de lo que puede dar o no.

Es así como en las últimas horas se conoció que habría un posible interés de Godoy Cruz para sumarlo. No sorprende, ya que el flamante DT Mario Sciacqua lo tiene visto por su apego al estar al tanto del mundo rojinegro. El Tomba necesita mejorar su imagen tras un pobre semestre y necesita de opciones.

Lucas Acevedo 1.jpg Prensa Colón

Precisamente uno de los puntos flaco fue la zaga, que recibió goles en casi todos los encuentros. Será clave igual para que esto prospere la determinación del jugador, que confía en tener una revancha deportiva. Pero también entiende que tendrá que remarla desde muy atrás y, por si fuera poco, Osella busca un refuerzo en su puesto.

Por ahora se trata de un mero rumor que se instaló en Mendoza, que no quita que haya novedades en cualquier momento. Este mercado de pases por ahora muestra una gran austeridad y muchos clubes y jugadores especulan antes de dar un OK. Aunque acá el que tiene la última palabra es técnico. ¿Qué dirá?