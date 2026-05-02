Colón pone a prueba su carácter en un duelo trascendental ante Los Andes

Colón visitará a Los Andes, que marcha tercero a dos puntos de su línea, desde las 15.30, en el Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A.

El margen se achicó y la exigencia creció. Colón tendrá este sábado desde las 15.30 una parada brava cuando visite a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional. Con el arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de UNO 106.3, el Sabalero buscará volver al triunfo tras dos fechas sin festejos.

El equipo santafesino necesita reaccionar luego de dos partidos sin triunfos: perdió la punta luego de caer como visitante frente a Deportivo Morón y luego no pasó del empate sin goles en casa ante Godoy Cruz. Esa racha lo dejó segundo con 18 puntos, a dos del líder Morón, por lo que necesita recuperar terreno cuanto antes.

Colón, obligado a reaccionar

El conjunto rojinegro sabe que no puede seguir resignando puntos si pretende sostenerse en la pelea grande. Enfrente tendrá a un rival en alza, que se ubica tercero con 16 unidades y atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato. El equipo de Lomas viene de ganarle 2-0 a San Miguel como visitante y acumula cuatro partidos sin perder, con tres victorias y un empate.

Marcioni.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En lo futbolístico, el entrenador debe resolver varias incógnitas. Federico Lértora no se entrenó con normalidad por una sobrecarga en los aductores, mientras que Julián Marcioni dejó atrás un desgarro y aparece como alternativa para reemplazar al suspendido Matías Godoy, aunque su falta de ritmo genera dudas.

En caso de no llegar en plenitud, asoman opciones como Sebastián Olmedo y Darío Sarmiento, mientras que Mauro Peinipil podría meterse en el equipo en lugar de Emanuel Beltrán, en busca de mayor solidez defensiva.

Los Andes, un rival con bajas sensibles

Del otro lado, el equipo dirigido por Leonardo Lemos también tendrá que rearmarse. No contará con su goleador Mauricio Asenjo, suspendido por acumulación de amarillas, y mantiene la incertidumbre por Julián Navas, ex Colón, quien arrastra una luxación en el codo izquierdo y difícilmente sea de la partida.

El choque en Lomas no será uno más. Se trata de un enfrentamiento directo entre dos equipos que pelean en la zona alta y que llegan con realidades distintas: Colón necesita recuperar su mejor versión, mientras que Los Andes buscará ratificar su crecimiento.

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Para el Sabalero, el desafío es claro: volver a sumar de a tres y demostrar que está a la altura de un campeonato cada vez más exigente.

Posibles formaciones de Los Andes y Colón

Los Andes: Sebastián López; Navas o Aaron Sandoval, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro, Camilo Viganoni; Matías González y Mario Galeano o Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni o Darío Sarmiento, Federico Lértora o Sebastián Olmedo, Ignacio Antonio, Agustín Toledo, Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Eduardo Gallardón.

Árbitro: Daniel Zamora.

Hora de inicio: 15.30.

Televisa: LPF Play.