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Medrán espera por dos piezas claves en Colón para visitar a Los Andes

Ezequiel Medrán aguardará hasta último momento por dos titulares. Colón busca volver al triunfo este sábado a las 15.30 en el Eduardo Gallardón.

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 08:43hs
Medrán espera por dos piezas claves en Colón para visitar a Los Andes

Prensa Colón

En la antesala de un partido determinante, Ezequiel Medrán mantiene abiertas dos incógnitas centrales en la formación titular de Colón, que este sábado desde las 15.30 visitará a Los Andes en el Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional: Federico Lértora y Julián Marcioni.

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El mediocampista no logró entrenarse con normalidad durante toda la semana producto de una sobrecarga en la zona de los aductores, aunque integra la lista de concentrados y será esperado hasta último momento. Si responde bien desde lo físico, será titular; caso contrario, su lugar lo ocuparía el paraguayo Sebastián Olmedo.

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Federico Lértora, quien viene siendo titular en Colón, está en duda para visitar a Los Andes por una sobrecarga.

Federico Lértora, quien viene siendo titular en Colón, está en duda para visitar a Los Andes por una sobrecarga.

Por su parte, Marcioni dejó atrás dos desgarros y también aparece como opción para meterse en el once en reemplazo del expulsado Matías Godoy. Sin embargo, su inactividad reciente abre un interrogante: si no está para arrancar, quien pica en punta es Darío Sarmiento, que no sumó minutos en el último encuentro.

Regresos y cambios en defensa en Colón

Una de las novedades salientes pasa por la vuelta de Mauro Peinipil, quien será titular en la última línea en lugar del uruguayo Emanuel Beltrán.

Este movimiento forma parte de los ajustes que busca el cuerpo técnico tras el empate sin goles ante Godoy Cruz, en un contexto donde el equipo necesita mayor solidez y respuestas fuera de casa.

Un equipo titular de Colón con variantes en evaluación

Con este panorama, la formación que se perfila para visitar a Los Andes tendría a: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora (o Sebastián Olmedo); Julián Marcioni (o Darío Sarmiento), Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea.

El equipo aún no está confirmado, pero las próximas horas serán decisivas para que Medrán despeje las dudas y termine de delinear el once.

La necesidad de volver a sumar de a tres

Colón afrontará este compromiso con la obligación de recuperar terreno en la Zona A de la Primera Nacional. El Sabalero acumula dos partidos sin victorias, con una derrota ante Morón y un empate frente a Godoy Cruz, resultados que frenaron su impulso en la tabla.

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En un duelo directo y en condición de visitante, el equipo santafesino buscará reencontrarse con su mejor versión y dar un golpe que lo mantenga en la pelea grande.

Colón Los Andes Medrán
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