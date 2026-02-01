Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Leonel Picco fue presentado en Remo de Brasil, mientras Colón no solo que reclama su parte del pase, sino también la deuda de la venta original.

1 de febrero 2026 · 12:42hs
Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Mientras en Colón todavía resuenan movimientos recientes del mercado, ahora el foco se trasladó a un frente económico que encendió alertas en la dirigencia: la deuda que mantiene Platense por la transferencia de Leonel Picco, hoy vinculado a Remo FC de Brasil.

Desde el club santafesino sostienen que todavía no recibieron el dinero correspondiente al porcentaje que conservaban del pase del mediocampista, y que los intentos por destrabar la situación no encontraron respuestas concretas desde Vicente López. La cifra que reclaman asciende a 540 mil dólares, monto que representa el 30% de la operación.

Una venta cerrada, pero con cuentas pendientes para Colón

Platense concretó la venta de Picco por un total cercano a 1,8 millones de dólares, aunque el futbolista aún no fue presentado oficialmente en su nuevo club debido a demoras administrativas. Sin embargo, en Colón remarcan que eso no modifica los compromisos económicos asumidos.

Leonel Picco

A esa suma se agregaría un monto anterior de 250 mil dólares correspondiente a la transferencia original del jugador desde Santa Fe hacia el Calamar, pago que —según sostienen en el Sabalero— debía estar saldado antes de concretar cualquier nueva negociación.

Malestar en Colón

La falta de definiciones empezó a generar inquietud en la conducción rojinegra. Desde la institución aseguran que las gestiones para cobrar lo adeudado se toparon con evasivas.

El presidente José Alonso fue claro al referirse al tema: desde Platense les habrían manifestado que “hay otras prioridades”, una respuesta que no cayó nada bien en el entorno sabalero.

Con un contexto económico ajustado y la necesidad de ordenar sus finanzas, en Colón consideran clave que se regularice la situación cuanto antes. Por ahora, el club santafesino se mantiene firme en su postura y espera que en los próximos días haya avances concretos para cerrar un capítulo que, lejos de resolverse, suma tensión entre las instituciones.

