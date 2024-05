Colón revirtió la tendencia que mostraba en la mayoría de los partidos

Colón viene marcando diferencias en los segundos tiempos

Sin embargo, eso fue variando, al punto tal que en los últimos encuentros, el equipo fue menor a mayor, incluido el cotejo por Copa Argentina.

Así las cosas, en el partido ante Almagro, el Sabalero finalizó la primera etapa 0-0 y generando poco en ataque. Pero en la segunda parte, terminó goleando por 3-0, aplastando a su rival.

Por Copa Argentina, en el primer tiempo empataba 0-0 con Los Andes, jugando mal y siendo superado por su adversario. Sin embargo, en la segunda etapa lo terminó ganando 2-1, marcado supremacía.

Contra Defensores de Belgrano jugó mal el primer tiempo y se fue a los vestuarios perdiendo 1-0. Si bien no logró revertir el resultado, en la segunda etapa mejoró y estuvo cerca de empatar el cotejo.

Mientras que contra Chaco For Ever no hizo bien las cosas en la primera etapa, mejorando en el complemento para terminar ganando por 1-0.

Claramente cuando los rivales bajan la intensidad, Colón aprovecha el mayor recambio y con los cambios que implementa Iván Delfino, el equipo se revitaliza.

Y esa tendencia se acentuó en los últimos partidos, a diferencia de los primeros en donde sacaba diferencias en la primera etapa y luego mermaba su rendimiento.