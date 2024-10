Colón sacó pecho, empató con Deportivo Madryn y llegará entonado al Reducido

Colón jugó un gran partido ante Deportivo Madryn, que llegó como líder al Brigadier López. Fue 1-1 y espera por Quilmes, Gimnasia (J) o All Boys.

Colón , que arrancó ganando con un tanto de Braian Guille a los 32 segundos, terminó empatando 1-1 ante Deportivo Madryn, que convirtió a través de Diego Crego a los 18 minutos. De esta manera, el Sabalero terminó en el puesto seis de la Zona B y espera rival, que saldrá de entre Quilmes, All Boys y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, todos de visitante y en desventaja deportiva. El equipo sureño llegó como líder, no pudo terminar primero y también irá por el segundo ascenso. o

Colón terminó sumando un punto que al menos le sirve para escalar una posición y finalizar sexto en la Zona B de la Primera Nacional. Luego de un buen primer tiempo, en el segundo el Sabalero no pudo repetir el rendimiento y, en el final del partido, Deportivo Madryn estuvo más cerca de ganarlo.

Colón jugó un buen primer tiempo, en el que mereció irse a los vestuarios ganando pero fallo en la definición. No tuvo la necesaria dosis de fortuna y pagó caro un descuido defensivo.

Colón golpeó antes del minuto de juego

El partido no pudo empezar mejor para Colón, que antes del primer minuto estaba arriba en el marcador, ya que Braian Guille anticipó al defensor Giacopuzzi y, a pura repentización y desde el costado izquierdo, sacó un zurdazo cruzado para decretar el 1-0 en el Brigadier López.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1850241421531607390&partner=&hide_thread=false Colón le gana a Deportivo Madryn en apenas 30 SEGUNDOS DE PARTIDO.



De no creer.



pic.twitter.com/ENWawA7XIr — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 26, 2024

Con la ventaja inicial el Sabalero le cedió la pelota a Deportivo Madryn para salir rápido de contra y apostar por el juego vertical. Y en ese contexto de partido el Rojinegro se mostró activo y concentrado para neutralizar a su rival y, además, inquietar en ataque.

Cuando Colón cruzaba la mitad de la cancha daba sensación de peligro ya que el elenco sureño daba muchas ventajas defensivas.

Sin embargo y cuando Colon controlaba el resultado y el desarrollo llegó el empate de Deportivo Madryn a los 18 minutos. Un centro cruzado del lateral Mauro Peinipil terminó en la cabeza de Diego Crego, quien cabeceó fuerte y cruzado para vencer a Manuel Vicentini y establecer el 1-1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1850246210772472221&partner=&hide_thread=false Qué TESTAZO de Crego para el 1-1 de Madryn ante Colón.

pic.twitter.com/g9Gv02GLxd https://t.co/aBqOwlo6bW — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 26, 2024

Un volver a empezar para Colón

A los 23 Colón dispuso de una chance clarísima que dilapidó Guille luego de que Genaro Rossi peleara el balón con Pablo Calderón y se lo llevará para asistir a Guille. Dio la sensación de ser falta de Rossi pero Pablo Dóvalo dejó seguir y Guille, de frente al arco y sin arquero, terminó rematando al lado del caño derecho.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1850248106249461838&partner=&hide_thread=false INSÓLITO el gol que no pudo convertir Colón. Mano a mano con el arquero, pero la tiraron AFUERA.pic.twitter.com/ar6bpQ8eIA — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 26, 2024

Y a los 39' Christian Bernardi ejecuto un tiro libre y el balón se estrelló en el caño derecho ante la atenta mirada de Bonnín. También llegó con un remate de Facundo Taborda que Bonnín mandó al córner.

Fue más peligroso y ambicioso Colón en la primera etapa cargada de polémicas que, además, tuvo la expulsión de Diego Osella y de Leandro Gracián, quienes protagonizaron el papelón en los minutos finales del primer tiempo.

El segundo tiempo fue de ida y vuelta. Colón lo fue a buscar pero careció de claridad y los cambios no mejoraron al equipo que se terminó repitiendo en ataque. Dependió de lo que pudo hacer Guille que en la segunda etapa salvo en los primeros minutos después fue mermando su rendimiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1850253184918286638&partner=&hide_thread=false Se agarraron Diego Osella y el Tano Gracián, los tuvieron que separar y se fueron EXPULSADOS.



Ascenso, no lo entenderían.



pic.twitter.com/geF8mshqAh — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 26, 2024

Deportivo Madryn arriesgo dejó espacios y lo fue a buscar y dispuso de algunas chances para anotar pero le faltó eficacia. Un remate cruzado de Crego que paso al lado del caño derecho y un cabezazo de Jerónimo Porto que contuvo Vicentini. Sumado a un par de centros cruzados que no encontraron destinatario.

Colón dio muchas ventajas por los laterales ya que fue muy pobre lo de Ezequiel Herrera y lo de Edhard Greising. Encima el dato negativo fue la lesión que sufrió Fabian Henríquez quien fue reemplazado en la primera etapa y en el final el que quedó tendido fue Vicentini con un fuerte traumatismo en el hombro.

Colón fue de mayor a menor y sumo su cuarto partido sin ganar ahora deberá esperar rival para la primera fase del Reducido sabiendo que definirá de visitante y su rival tendrá ventaja deportiva. Una pésima segunda rueda que lo dejo a Colon en la sexta posición y ahora teniendo que definir su suerte fuera de casa.

Síntesis de Colón y Deportivo Madryn

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz y 3-Fabián Henríquez; 10-Christian Bernardi, 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone y 8-Facundo Taborda; 11-Braian Guille y 9-Genaro Rossi. DT: Diego Osella.

Deportivo Madryn: 1-Yair Bonnín; 4-Mauro Peinipil, 2-Facundo Giacopuzzi, 6-Paulo Calderón y 3-Hernán Zuliani; 8-Bruno Pérez, 5-Federico Recalde, 10-Nicolás Sánchez y 7-Diego Crego; 9-Juan Peinipil y 11-Nicolás Ferreyra. DT: Leandro Gracián.

Goles: PT 32'' Braian Guille (C) y 29' Diego Crego (DM).

Cambios: PT 27' Edhard Greising x Henríquez (C); 14' Sebastián Prediger x Forneris y Federico Jourdan x Taborda (C) 22' Jerónimo Porto x B. Pérez y Alan Moreno x Zuliani (DM); 30' Julián Eseiza x J. Peinipil (DM); 35' Joel Solora x Bernardi y Javier Toledo x Rossi (C) y 38' Jonatan Palacio x N. Sánchez y Estanislao Jara x Giacopuzzi (DM).

Amonestados: Lópes (C); Giacopuzzi (DM).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Dóvalo.