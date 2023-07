Fue una chance muy clara para abrir el marcador demostrando que el Sabalero estaba metido en el partido. Tigre daba ventajas en defensa y daba la sensación de que Colón las podía aprovechar; sin embargo esa superioridad inicial se fue diluyendo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1683947387474046977&partner=&hide_thread=false NO VALE EL GOL DE COLÓN



Santiago Pierotti asistió a Wanchope Ábila pero se encontraba en offside al comienzo de la jugada. El Sabalero y Tigre igualan sin goles.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nRyNADtX3D — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

El elenco visitante comenzó a manejar mejor el balón encontrando espacios en la mitad de la cancha, en donde Colón no hacia pie. En consecuencia, Tigre comenzó a inquietar al elenco rojinegro la primera aproximación fue un remate cruzado de Sebastián Prieto que se fue cerca del caño izquierdo.

Y posteriormente, avisó Emanuel Aguilera con un cabezazo luego de un córner ejecutado desde la derecha. A Colón le costaba encontrar pases y profundizar en ataque y cuando Tigre tenía la pelota era más preciso.

Aaron Molinas probó con un remate de media distancia exigiendo a Chicco, quien se estiró para mandar la pelota al córner. A esa altura Tigre era más que Colón y a los 36 minutos el elenco visitante se puso en ventaja.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1683955274342694919&partner=&hide_thread=false ¡ARRIBA EL MATADOR!



Tomás Badaloni anticipó a Chicco en un centro y puso el 1 a 0 de Tigre ante Colón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/h4wYbIQ0ZH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

Un tiro de esquina ejecutado por Alexis Castro fue rechazo por la defensa sabalera, pero le quedó el rebote y volvió a meter un centro frontal que encontró la cabeza de Tomás Badaloni, quien de cabeza anticipó a Chicco y puso el 1 a 0.

La ventaja era merecida ya que en ese pasaje del cotejo Tigre jugaba mejor que Colón al que le faltaba reacción para revertir el trámite del partido. Terminó mucho mejor el Matador la primera etapa, quizás sin hacer demasiado pero aprovechando las equivocaciones de Colón, que lució apurado y nervioso mucho más después del gol de Tigre.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1683964257640087556&partner=&hide_thread=false EMPATÓ EL SABALERO



Troncoso ganó por arriba y de cabeza puso el 1-1 de Colón ante Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/AZ6ZqEvOFU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

Lo perdió sin atenuantes

El equipo se cayó a pedazos, tanto en lo futbolístico como en lo anímico y terminó siendo sometido por un rival que llegaba golpeado y con muchas bajas. Ni siquiera pudo aprovechar el empate parcial en el inicio del segundo tiempo, cuando Laureano Troncoso de cabeza estableció el 1 a 1.

Parecía que ese gol actuaría como revulsivo para dar vuelta la historia, pero nada de eso sucedió, ya que después del empate, Colón no tuvo ideas y mucho más cuando Blas Armoa en soledad y de cabeza dentro del area chica decretará el 2 a 1.

Allí se apagó cualquier atisbo de reacción porque ya el equipo no supo que que hacer y Tigre se terminó floreando, ampliando el resultado con un golazo de Agustín Cardozo que la clavó en un ángulo luego de una pelota que perdió Eric Meza. Lo de Colon terminó siendo un papelón, un equipo derrumbado en todos los aspectos y siendo superado en todos los sectores de la cancha.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1683967128938971137&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ LO GANA TIGRE



Blas Armoa llegó por atrás de todos para cabecear un centro y poner el 2 a 1 ante Colón. En el Sabalero, todos reclamaban un penal en una jugada anterior por mano de Prieto.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/oChNgVBCeH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

Un momento crítico para el equipo rojinegro, que no mostró personalidad ni tampoco rebeldía y que los jugadores de mayor experiencia no aparecieron. Deberá replantearse muchas cosas comenzando, por el cuerpo técnico, que últimamente tuvo muchos más errores que aciertos.

Colón no juega a nada no se percibe una idea, mucho menos una identidad y ante el primer golpe no tiene respuestas. Preocupante por donde se lo mire, lo positivo es que tan solo queda una fecha para terminar con esta tortura que para Colón se convirtió la recta final del campeonato.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1683971130053230594&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE TIGRE



Buena jugada colectiva del Matador y Agustín Cardozo la puso contra un palo para el 3-1 sobre Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/haJYVXuFQ1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

SÍNTESIS

Colón 1: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Cristian Vega; Santiago Pierotti, Laureano Troncoso, Tomás Galván; y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Tigre 3: Santiago Rojas; Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Alexis Castro; Aaron Molinas; Blas Armoa y Tomás Badaloni. DT: Juan Manuel Sara.

Goles: PT 36' Tomás Badaloni (T); ST 9' Laureano Troncoso (C); 19' Blas Armoa (T) y 37' Agustín Cardozo (T)

Cambios: ST 23' Agustín Cardozo y Cristian Zabala x Alexis Castro y Aaron Molinas (T); 24' Jorge Benítez x Ramón Ábila (C); 35' José Neris x Laureano Troncoso (C)

Amonestados: Luciatti (T)

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Brigadier López.