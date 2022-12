El Grana tiene todo listo con el jugador, pero no pagará por resarcimiento por interrumpir el contrato con el Sabalero y por eso, dejó todo en manos del zurdo. Las últimas informaciones hablan de una preocupación, sobre todo cuando Independiente se habría interesado nuevamente.

Su ciclo en Colón no fue el mejor y por eso, no sorprendía que no fuera tenido en cuenta por el DT Marcelo Saralegui. Mario Sciacqua lo quiso llevar a Quilmes, pero su salario era muy alto, además de la idea de no bajar a la Primera Nacional. Pero Lanús emergió para tentarlo por pedido de Frank Kudelka.

Juan Manuel Sánchez Miño.jpg

Es así como se maneja que podría enfriarse, aunque en Santa Fe la versión es que su rescisión está al caer. Pero cuando de números se habla, Colón siempre trata de salir lo mejor parado posible. Ni hablar cuando queda por delante tantos meses de contrato por un futbolista de los más asalariados.

Por las dudas, Independiente estaría a la expectativa, que podría inclinar la balanza por peso específico pese a que institucionalmente no está bien. Habrá que ver si esto se resuelve en las próximas horas.