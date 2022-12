Mario Otazú volvió a Guaireña y se descargó tras rescindir en Colón: "Me llevaron como refuerzo, me trataron como si fuese de la cantera, después me apartaron"

Hace una semana, el paraguayo Mario Otazú llegó a Santa Fe para rescindir su contrato con Colón. No se presentó a la pretemporada por su decisión de marcharse, algo que no inquietó al club, ya que no iba a ser tenido en cuenta. De todas maneras, debía resolverse su situación, ya que su vínculo expiraba recién en diciembre de 2023. En las últimas horas volvió a Guaireña, que lo presentó en las redes sociales.

En su momento, fue políticamente correcto sobre su experiencia en Argentina, que no fue "como lo esperaba". Pero ya con el equipo dueño de su pase, dio declaraciones que retumbaron en Santa Fe. Sobre todo, por el tenor con el cargó por lo que le tocó pasar en el Sabalero. "Encontré cosas que no me gustaron y la falta de oportunidades hicieron que volviera. Me llevaron como refuerzo y me trataron como si fuese de la cantera, después me apartaron", tiró en un testimonio que revela el portal Versus de Paraguay.

Un caso muy particular y que nunca tuvo una aclaración por parte de la dirigencia y por quien era el mánager, Mario Sciacqua. Apenas jugó 28 minutos en dos partidos, sin destacar nada, porque no anotó ni dio asistencias. Llegó para el fin de ciclo de Julio Falcioni, apenas jugó con Sergio Rondina y directamente con Adrián Marini y Marcelo Saralegui no vio acción.

Incluso fue bajado a reserva y también utilizado para la Copa Santa Fe. Las dudas de los hinchas pasan por si no estaba a la altura o bien, fue un negociado de algún representante. Claramente algo pasó y el guarní no dudó en desahogarse.

"El préstamo era por un año y medio y tuvimos que rescindir, quedó pendiente algo (dinero), pero prefiero perder eso a que estar seis meses más sin jugar por un capricho de ellos", concluyó.