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¿Madelón pondrá titulares o suplentes en Unión para el amistoso ante Ben Hur?

El plantel de Unión trabaja pensando en la visita a Boca del 4 de octubre y, para aprovechar este parate, habrá otro amistoso el viernes ante Ben Hur

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 14:48hs
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¿Madelón pondrá titulares o suplentes en Unión para el amistoso ante Ben Hur?

El plantel de Unión continúa trabajando durante el parate por los amistosos de la Selección Argentina, con la mira puesta en la visita a Boca del 4 de octubre por la fecha 11 del Clausura. En ese contexto, Leonardo Madelón analiza cómo conformar el equipo que enfrentará el viernes a Ben Hur en otro ensayo.

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El Tate viene de realizar este martes un amistoso ante San Martín de Progreso, donde se impuso 4-0. En ese encuentro, el entrenador les dio protagonismo principalmente a jugadores alternativos, en una prueba pensada para mantener en ritmo a todo el plantel y observar distintas variantes.

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Ahora, la situación podría ser diferente. El compromiso ante el elenco que participa del Regional Amateur, está previsto para este viernes en el predio y el Francés analiza la posibilidad de utilizar una base con mayor presencia de los habituales titulares.

¿Con los titulares en Unión?

La idea es que el parate no corte el ritmo competitivo de un equipo que tendrá por delante una exigente visita a la Bombonera. A la vez, el cuerpo técnico aprovecha estos partidos para seguir trabajando sobre los aspectos que quedaron pendientes después de la derrota ante Independiente.

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El cuerpo técnico busca que el equipo llegue a Boca con otra versión y, en ese proceso, también aparece la necesidad de encontrar alternativas. Los rivales comienzan a conocer cada vez más las formas de jugar de Unión y Madelón evalúa distintas respuestas para no quedar atado a un único plan. Por eso, tampoco sería extraño que el entrenador vuelva a alternar futbolistas durante el amistoso ante Ben Hur, incluso dentro del mismo partido. La intención será sumar minutos, recuperar sensaciones y, al mismo tiempo, probar variantes pensando en lo que viene.

Unión Ben Hur Leonardo Madelón
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