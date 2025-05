Colón se sacó la mufa en el final y volvió al triunfo en Santa Fe

A los 6' un claro penal no ignorado de Negro a Achucarro refrendó los inconvenientes del equipo de Andrés Yllana. De esa manera se fue consumiendo el primer cuarto de hora en Santa Fe.

En 12' volcada por la izquierda, la sociedad Bernardi-Lago empezó a desequilibrar, y el derechazo del exTalleres se fue cerca del palo derecho.

Colón Talleres 2.jpg

La visita estiró los minutos teniendo lejos del arco a su rival, siempre apelando a la pelota parada. Hubo que esperar hasta los 27' cuando Gallay rompió líneas y obligó a Tello a enviar el balón al tiro de esquina.

La etapa inicial se iba esfumando, con Colón jugando mal, sin poder hilvanar un par de pases, generando muchas dudas en defensa y dejando a merced de Talleres la apertura del marcador. Viganoni a los 40', le ganó a un pálido Sánchez pero levantó el remante arriba del travesaño.

Un equipo partido, sintiendo el momento y la presión, se fue reprobado después de otra actuación para el olvido y con un rival que demostró porqué apenas marcó dos tantos en lo que va de la campaña.

LEER MÁS: Mirá las mejores fotos en la previa de Colón contra Talleres (RE)

El desahogo llegó en la agonía

Con más determinación y los mismos intérpretes, Colón salió decidido a buscar el desequilibrio en los minutos iniciales del segundo tiempo. Lo desbordó por las bandas y obligó a Talleres a retroceder contra su arco.

En 8' se produjo el primer cambio obligado en el equipo de Yllana: a la cancha Ortiz por el lesionado Negro. Talleres se sentía cómodo con el empate pero estaba agazapado para buscar hilvanar alguna contra.

Jourdan.jpg

Pero tendría una clara a los 15' con un buen disparo de Vedoya que Díaz mandó al córner. Los de Rolón apelar a la falta y hacer tiempo, pero contaron con un Colón metido, a esa altura, en un manojo de nervios que iban en aumento por la gente que no recibía nada desde adentro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/unosantafe/status/1921691187406103037&partner=&hide_thread=false Mirá el gol de Federico Jourdan sobre el final para darle la victoria a #Colón sobre #Talleres pic.twitter.com/9cNtaxZFx6 — UNO Santa Fe (@unosantafe) May 11, 2025

Colón iba como podía, con muchos centros, un Gigliotti al que le falta la estocada final. En campo de Talleres se jugaron los últimos 15' del pleito en el Brigadier López.

Los rojinegros estaban totalmente jugados y Marcos Díaz tuvo su segunda atajada de la tarde-oche en Santa Fe, salvando el cero ante Policastro. Nacho Lago tuvo un buen tiro libre a los 42' pero nadie pudo conectar en el segundo palo.

Pero la alegría se desataría recién en el minuto 49' cuando entrando por el centro, a la salida de un tiro libre, Federico Jourdan puso el 1-0. Ganó Colón, era su objetivo, aunque sigue ausente el fútbol con intérpretes que este equipo puede desplegar.

Jourdan 2.jpg

Síntesis del partido

Colón: Marcos Díaz; Facundo Sánchez, Brian Negro, Nicolás Thaller, Facundo Castet; Tomás Gallay, Alan Forneris, Agustín Giménez, Ignacio Lago; Christian Bernardi; Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Talleres (RE): Talleres (RE): Damián Tello; Facundo Infante, Luciano Sánchez, David Achucarro y Rodrigo Díaz; Sebastián Gallardo, Nelson Acevedo; Mateo Muñoz y Patricio Romero; Franco Vedoya y Camilo Viganoni. DT: Martín Rolón.

Gol: ST 49' Federico Jourdan (C)

Cambios: ST 9' Guillermo Ortiz x Brian Negro (C); 16' Maximiliano Rodríguez x Facundo Infante (T); 17' Zahir Yunis, José Barreto y Federico Jourdan x Christian Bernardi, Agustín Giménez y Tomás Gallay (C); 30' Federico López, Franco Pulicastro y Diego Nacache x Rodrigo Díaz, Camilo Viganoni y Franco Bedoya (T); 46' Gabriel Rocha x Mateo Muñoz (T); 53' Conrado Ibarra x Ignacio Lago (C)

Amarillas: Lago, Forneris, Thaller (C); Díaz, Achucarro, Nacache, Rodríguez (T)

Árbitro: Yamil Possi

Estadio: Brigadier López